Ломаченко: «Я б ніколи не піднявся на дві вагові категорії, як Гарсія»



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Український боксер висловив повагу американцю за бій зі Спенсом

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) вважає авантюрою рішення Майкі Гарсії (39-0, 30 КО) провести бій проти Ерола Спенса (24-0, 21 КО).

«Це великий крок. Я поважаю Гарсію. Це не неможливо, але на його місці, я ніколи б не пішов на подібне. Спенс - незвичайний боксер. Це не просто хлопець, який ходить в зал. Думаю, особливим його роблять сила і тиск.

Це інші розміри, тут все по-іншому. Ти піднімаєшся на дві вагові категорії. До сильного хлопця, кращого в своєму дивізіоні», - сказав Ломаченко.

Бій Гарсія - Спенс відбудеться 16 березня. Наступний бій Ломаченка відбудеться 12 квітня проти Ентоні Кролли.