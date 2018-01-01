Промоутер: Бій Ломаченка і Гарсії відбудеться, але не варто поспішати

Промоутер Гарсії виступив за проведення поєдинку свого клієнта з Василем Ломаченко

Бій Василя Ломаченка і Майкі Гарсії відбудеться не раніше, ніж через рік. Про це заявив промоутер Гарсії Річард Шафер. «В цьому випадку слід почекати близько року. Всі хочуть бачити цей бій, і я впевнений, що він відбудеться», - зазначив промоутер. «Але поспіх у цій справі був би помилкою. І це говорить той, хто не любить



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Василь Ломаченко та Майкі Гарсія. Фото: isport.ua

Промоутер Гарсії виступив за проведення поєдинку свого клієнта з Василем Ломаченко

Бій Василя Ломаченка і Майкі Гарсії відбудеться не раніше, ніж через рік.

Про це заявив промоутер Гарсії Річард Шафер.

«В цьому випадку слід почекати близько року. Всі хочуть бачити цей бій, і я впевнений, що він відбудеться», - зазначив промоутер.

«Але поспіх у цій справі був би помилкою. І це говорить той, хто не любить відкладати бої в довгий ящик. Але в даному випадку правильним було б проявити терпіння», - сказав Шафера.

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Джерело: isport.ua