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    Промоутер: Бій Ломаченка і Гарсії відбудеться, але не варто поспішати

    Промоутер Гарсії виступив за проведення поєдинку свого клієнта з Василем Ломаченко
    Бій Василя Ломаченка і Майкі Гарсії відбудеться не раніше, ніж через рік. Про це заявив промоутер Гарсії Річард Шафер. «В цьому випадку слід почекати близько року. Всі хочуть бачити цей бій, і я впевнений, що він відбудеться», - зазначив промоутер. «Але поспіх у цій справі був би помилкою. І це говорить той, хто не любить
    • Вчора, 22:52
    • Розсилка
    Василь Ломаченко та Майкі Гарсія. Фото: isport.ua
    Василь Ломаченко та Майкі Гарсія. Фото: isport.ua

    Промоутер Гарсії виступив за проведення поєдинку свого клієнта з Василем Ломаченко

    Бій Василя Ломаченка і Майкі Гарсії відбудеться не раніше, ніж через рік.

    Про це заявив промоутер Гарсії Річард Шафер.

    «В цьому випадку слід почекати близько року. Всі хочуть бачити цей бій, і я впевнений, що він відбудеться», - зазначив промоутер.

    «Але поспіх у цій справі був би помилкою. І це говорить той, хто не любить відкладати бої в довгий ящик. Але в даному випадку правильним було б проявити терпіння», - сказав Шафера.

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    Джерело: isport.ua

    бокс Василь Ломаченко
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