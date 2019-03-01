Промоутер: «Бій Усика проти Повєткіна відбудеться»



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Бій Повєткін - Усик може пройти 18 травня в Чикаго Обозреватель

Вболівальники вже можуть задоволено потирати руки

Промоутер Едді Герн розповів про прогрес в перемовинах про поєдинок між Олександром Усиком і Олександром Повєткіним, передає слова ringpolska.pl.

«Переговори тривають, але ми майже домовилися. Думаю, що бій відбудеться. Досі не можу повірити, що Усик вирішив дебютувати в суперважкій вазі відразу на такому високому рівні. Повєткін - дуже небезпечний, що довів у бою з Ентоні Джошуа. Вболівальники вже можуть задоволено потирати руки», - сказав Герн.

Бій Повєткін - Усик може пройти 18 травня в Чикаго.