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    Промоутер: «Бій Усика проти Повєткіна відбудеться»

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    Бій Повєткін - Усик може пройти 18 травня в Чикаго - Промоутер: «Бій Усика проти Повєткіна відбудеться»
    Бій Повєткін - Усик може пройти 18 травня в Чикаго
    Обозреватель

    Вболівальники вже можуть задоволено потирати руки

    Промоутер Едді Герн розповів про прогрес в перемовинах про поєдинок між Олександром Усиком і Олександром Повєткіним, передає слова ringpolska.pl.

    «Переговори тривають, але ми майже домовилися. Думаю, що бій відбудеться. Досі не можу повірити, що Усик вирішив дебютувати в суперважкій вазі відразу на такому високому рівні. Повєткін - дуже небезпечний, що довів у бою з Ентоні Джошуа. Вболівальники вже можуть задоволено потирати руки», - сказав Герн.

    Бій Повєткін - Усик може пройти 18 травня в Чикаго.

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    бокс Олександр Повєткін Олександр Усик
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