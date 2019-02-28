«Якщо програю, моя кар'єра закінчиться», - Повєткін не хоче боксувати з Усиком за безцінь



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Попередній бій проти Ентоні Джошуа завершився для Алєксандра Повєткіна нокаутом BoxingScene

Українець теж розраховує непогано заробити

Олександра Усика приваблює бій із 39-річним російським боксером Алєксандром Повєткіним, але це не означає, що він готовий битися за копійки. Про це повідомив співпромоутер українського боксера Едді Герн.

«Ми ведемо переговори. На мій погляд, це дуже важкий бій для дебюту в суперважкій вазі, але команді Усика подобається цей поєдинок. Це складний бій для Повєткіна, тому адже насправді його акції тільки зросли після бою з Джошуа. Він може провести звичайний бій чи відразу кинутися в поєдинок, який у разі поразки означатиме завершення кар'єри. Він також балансує між ризиком і винагородою.

Повєткін не просто заявляє: «Дайте мені хороші гроші, і я згоден». Він міркує: «Якщо я програю, моя кар'єра закінчиться, тому я хочу стільки, щоб це було того варте».

Усику подобається цей бій, це дуже складний бій для входження в супертяжі. Його команда готова битися з будь-яким суперником, і мені це подобається. Повторюся, що це не означає, що вони готові робити це за копійки, але йому подобаються виклики. Вважаю, якщо він зустрінеться з Повєткіним у своєму першому бою в суперважкій вазі, це буде великою заявкою», - каже Герн.

Джерело: vringe.com