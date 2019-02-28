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    «Якщо програю, моя кар'єра закінчиться», - Повєткін не хоче боксувати з Усиком за безцінь

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    Попередній бій проти Ентоні Джошуа завершився для Алєксандра Повєткіна нокаутом - «Якщо програю, моя кар'єра закінчиться», - Повєткін не хоче боксувати з Усиком за безцінь
    Попередній бій проти Ентоні Джошуа завершився для Алєксандра Повєткіна нокаутом
    BoxingScene

    Українець теж розраховує непогано заробити

    Олександра Усика приваблює бій із 39-річним російським боксером Алєксандром Повєткіним, але це не означає, що він готовий битися за копійки. Про це повідомив співпромоутер українського боксера Едді Герн.

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    «Ми ведемо переговори. На мій погляд, це дуже важкий бій для дебюту в суперважкій вазі, але команді Усика подобається цей поєдинок. Це складний бій для Повєткіна, тому адже насправді його акції тільки зросли після бою з Джошуа. Він може провести звичайний бій чи відразу кинутися в поєдинок, який у разі поразки означатиме завершення кар'єри. Він також балансує між ризиком і винагородою.

    Повєткін не просто заявляє: «Дайте мені хороші гроші, і я згоден». Він міркує: «Якщо я програю, моя кар'єра закінчиться, тому я хочу стільки, щоб це було того варте».

    Усику подобається цей бій, це дуже складний бій для входження в супертяжі. Його команда готова битися з будь-яким суперником, і мені це подобається. Повторюся, що це не означає, що вони готові робити це за копійки, але йому подобаються виклики. Вважаю, якщо він зустрінеться з Повєткіним у своєму першому бою в суперважкій вазі, це буде великою заявкою», - каже Герн.

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    Джерело: vringe.com

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    Олександр Повєткін Олександр Усик Ентоні Джошуа Едді Герн
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