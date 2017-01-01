Промоутер Ломаченка заявив, що готовий організувати бій Василя з Мігелем Гарсією

Боба Арума обурює, коли хтось використовує імена інших боксерів для своїх висловлювань

Чемпіон світу у трьох категоріях американець Мігель Гарсія (37-0, 30 КО), якому нині належить титул WBC у легкій вазі (до 61,2 кг), хотів би помірятися силами з українцем Василем Ломаченком (10-1, 8 КО). Але сумнівається, що промоутер останнього Боб Арум дозволить підопічному вийти на такий небезпечний бій. У Боба, однак, принципово інша думка,



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Майкі Гарсія

Боба Арума обурює, коли хтось використовує імена інших боксерів для своїх висловлювань

Чемпіон світу у трьох категоріях американець Мігель Гарсія (37-0, 30 КО), якому нині належить титул WBC у легкій вазі (до 61,2 кг), хотів би помірятися силами з українцем Василем Ломаченком (10-1, 8 КО).

Але сумнівається, що промоутер останнього Боб Арум дозволить підопічному вийти на такий небезпечний бій.

У Боба, однак, принципово інша думка, яку він озвучив в інтерв'ю BoxingScene.

«Про що він взагалі говорить? Наші двері відкриті, і Гарсія може спокійно у неї увійти, щоб поспілкуватися з нами. Схоже, що він несповна розуму. Та й взагалі, наскільки я розумію, у нього вже заплановано наступний бій», - сказав Арум.

10 лютого у Майкі буде можливість підкорити четвертий дивізіону – для цього йому потрібно впоратися з росіянином Сергієм Липинцем (13-0, 10 КО), якому належить титул IBF у 63,5 кг.

«Мене вкрай обурює, коли хтось використовує імена інших боксерів і каже: «він не буде зі мною битися, промоутер йому цього не дозволить». Повна нісенітниця!» - заявив старійшина цеху.

«Якщо він прийде без астрономічних запитів, звичайно, ми зробимо цей бій. Ломаченко каже, що Гарсія занадто повільний, Майкі може не погодитися. Але у цього поєдинку взагалі немає жодних перешкод!» - додав Арум.

За його словами, Василь не приховує, що Майкі – один з тих, з ким би він був радий зустрітися у рингу.

«Гарсія повинен нам зателефонувати і сказати, що він хоче битися з Ломаченком. Дата у нас вже є, так що залишається лише дізнатися, скільки він хоче за бій. Потрібно розмовляти, і якщо ціна буде правильною, ми зробимо це», - пояснив промоутер.

Нагадаємо, Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією Boxing News 24.

Джерело: vringe.com