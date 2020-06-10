Промоутер розповів, чому боксер Гвоздик вирішив так рано піти зі спорту



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Еґі Клімас та Олександр Гвоздик Фото - Instagram Уґіса Клімаса

Еґіс Клімас натякнув, що бокс в Олександра не в пріоритеті

Промоутер екс-чемпіона світу в напівважкій вазі Олександра Гвоздика Еґіс Клімас прокоментував рішення свого клієнта завершити кар'єру.

За словами менеджера, український боксер пішов на такий крок, щоб зайнятися бізнесом.

«Він дуже розумний хлопець. Саша зрозумів, що займатися одночасно і спортом, і бізнесом не вийде. Він з тих, хто віддається справі на 100 відсотків. Тому Гвоздик якийсь час думав на тим, чим йому займатися далі. Це його вибір», - цитує Клімаса ESPN.

Нагадаємо, що на професійному рингу українець провів 18 поєдинків, здобувши при цьому 17 перемог (14 – нокаутом). В останньому бою, який відбувся в жовтні 2019 року, Олександр поступився титулом чемпіона WBC росіянину Артуру Бетербієву.