Промоутер звинувачує телеканал у зриві поєдинку Ломаченко - Лінарес

Боб Арум виступив зі своєю заявою, але отримав відповідь від НВО

Промоутер Боб Арум (Top Rank) звинуватив виконавчого віце-президента НВО Sports Пітера Нельсона у навмисному зриві переговорного процесу по бою між підопічним, чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) українцем Василем Ломаченком (10-1, 8 КО ) і венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО), чемпіоном WBA у легкій вазі (до



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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Боб Арум виступив зі своєю заявою, але отримав відповідь від НВО

Промоутер Боб Арум (Top Rank) звинуватив виконавчого віце-президента НВО Sports Пітера Нельсона у навмисному зриві переговорного процесу по бою між підопічним, чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) українцем Василем Ломаченком (10-1, 8 КО ) і венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО), чемпіоном WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).

«Цілий тиждень витратили на те, щоб домовитися про розподіл гонорару. Всі були задоволені. Але тут втрутився Пітер Нельсон і змусив Golden Boy Promotions (GBP) відмовитися від дати 12 травня. А все тому, що на це число на його телеканалі буде повтор реваншу між Головкіним та Альваресом. GBP залежать від НВО, тому вони були змушені поступитися», - заявив промоутер Ломаченка.

У НВО категорично заперечують звинувачення Арума.

«Ми тривалий час обговорюємо з GBP програму на 12 травня. Але ім'я Хорхе Лінареса жодного разу не згадувалося. Ні в якому разі не маємо наміру заважати Лінаресу. І навіть більше, з нетерпінням очікуємо від GBP пропозиції по Хорхе, адже у нас є права на його наступний бій. Але зазначимо, досі жодних пропозицій від GBP не надходило», - йдеться у відповіді.

Арум запропонував провести поєдинок Лінарес - Ломаченко 12 травня, з чим не згодні промоутери венесуельського бійця, компанія Golden Boy.

Раніше була інформація, що стало відомо, коли буде підписаний контракт на бій Ломаченко - Лінарес.

Джерело: vringe.com