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    Провідний футболіст збірної України отримав від Шевченка три вихідних у зв’язку з народженням доньки

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    Руслан Малиновський очікує народження доньки - Провідний футболіст збірної України отримав від Шевченка три вихідних у зв’язку з народженням доньки
    Руслан Малиновський очікує народження доньки
    ФФУ

    Руслан Малиновський вочевидь не зіграє з естонцями

    Півоборонець збірної України та італійської «Аталанти» Руслан Малиновський отримав три вихідних дні від тренерського штабу Андрія Шевченка.

    Сім'я Малиновських очікує народження доньки, яке може статися в найближчі дні.

    Україна зустрінеться з Естонією в товариському матчі 14 листопада, а потім зіграє з Сербією в кваліфікації Євро-2020 17 листопада.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Руслан Малиновський
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