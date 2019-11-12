Провідний футболіст збірної України отримав від Шевченка три вихідних у зв’язку з народженням доньки
Руслан Малиновський очікує народження доньки
ФФУ
Руслан Малиновський вочевидь не зіграє з естонцями
Півоборонець збірної України та італійської «Аталанти» Руслан Малиновський отримав три вихідних дні від тренерського штабу Андрія Шевченка.
Сім'я Малиновських очікує народження доньки, яке може статися в найближчі дні.
Україна зустрінеться з Естонією в товариському матчі 14 листопада, а потім зіграє з Сербією в кваліфікації Євро-2020 17 листопада.