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    Провідний гравець Хорватії підхопив коронавірус перед матчем з Іспанією

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    Провідний гравець Хорватії підхопив коронавірус перед матчем з Іспанією
    Фото з відкритих джерел

    Перішич не зможе взяти участь у зустрічі 1/8 фіналу чемпіонату Європи

    Прес-служба збірної Хорватії офіційно повідомила про позитивний тест на коронавірус у півзахисника Івана Перішича. Хавбек змушений піти на карантин перед грою з Іспанією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.

    «Медичний персонал ізолював Івана від інших членів національної команди і негайно поінформував компетентні епідеміологічні органи про ситуацію, що склалася, надавши докази дотримання всіх необхідних заходів, спрямованих на захист від поширення коронавирусу, – йдеться в заяві збірної Хорватії.

    Перішич проведе 10 днів у самоізоляції. Всі інші тести гравців і персоналу національної команди негативні.

    Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Хорватії та Іспанії запланований на 28 червня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Провідний гравець Хорватії підхопив коронавірус перед матчем з Іспанією