Провідний гравець Хорватії підхопив коронавірус перед матчем з Іспанією

Перішич не зможе взяти участь у зустрічі 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Прес-служба збірної Хорватії офіційно повідомила про позитивний тест на коронавірус у півзахисника Івана Перішича. Хавбек змушений піти на карантин перед грою з Іспанією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.

«Медичний персонал ізолював Івана від інших членів національної команди і негайно поінформував компетентні епідеміологічні органи про ситуацію, що склалася, надавши докази дотримання всіх необхідних заходів, спрямованих на захист від поширення коронавирусу, – йдеться в заяві збірної Хорватії.

Перішич проведе 10 днів у самоізоляції. Всі інші тести гравців і персоналу національної команди негативні.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Хорватії та Іспанії запланований на 28 червня.

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