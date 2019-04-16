Провідний тенісист світу Джокович назвав спортивних кумирів дитинства



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Новак Джокович USA Today

Серб Новак Джокович у дитинстві захоплювався тенісом, баскетболом та гірськолижним спортом

Перша ракетка світу серб Новак Джокович назвав спортивних кумирів, якими захоплювався в дитинстві.

«У мене було три кумири. Це Піт Сампрас у тенісі, Майкл Джордан в баскетболі та Альберто Томба в гірськолижному спорті», - передає слова Джоковича Tennis World USA.

«Також я намагався рівнятися на Ніколу Тесла – найбільшого героя Сербії, великого вченого та видатного винахідника», - додав тенісист.