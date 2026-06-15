Шалений тиждень. Чемпіонками перших трав'яних турнірів стали кваліфаєрки

Одна з тенісисток навіть не мала виступати в основній сітці, а у підсумку здобула трофей

Старт трав'яного сезону 2026 року у жіночому тенісі подарував уболівальникам абсолютно фантастичний та непередбачуваний тиждень, який увійде в історію жіночого туру. Про це повідомляє «Главком».

Від вильоту у кваліфікації – до титулу

Перші ж великі змагання на зелених кортах у Лондоні та Гертогенбосі завершилися тріумфом тенісисток, які навіть не мали гарантованого місця в основній сітці та розпочинали свій шлях із сита кваліфікації.

Головні сенсації тижня розгорнулися на кортах престижного лондонського Queen's Club, де хорватка Донна Векич продемонструвала неймовірний характер і волю до перемоги. Не зумівши подолати відбіркову стадію, вона отримала другий шанс як лакі-лузер і скористалася ним на всі сто відсотків. У вирішальному поєдинку проти улюблениці місцевої публіки Емми Радукану хорватка продемонструвала бездоганний теніс у першому сеті та здійснила дивовижний камбек у другому, вирвавши перемогу на тай-брейку (6:0, 7:6 (8:6)).

Цей успіх не лише приніс хорватці довгоочікуваний п'ятий титул у кар'єрі, а й дозволив їй повернутися до числа тридцяти двох найсильніших тенісисток світу, гарантувавши статус сіяної на прийдешньому Вімблдоні.

Гучне повернення в еліту

Не менш драматичні події відбувалися цими днями на кортах у Нідерландах, де справжній фурор провела 21-річна американка Робін Монтгомері. Гравчиня, яка ще рік тому вважалася однією з головних надій американського тенісу, пережила важку травму зап'ястя на торішньому Вімблдоні та через паузу в дев'ять місяців опустилася аж на 484-ту позицію у світовому рейтингу. Пробившись до основної сітки турніру через кваліфікацію, Монтгомері продемонструвала феноменальну гру та буквально засипала суперниць ейсами завдяки своїй потужній подачі.

Її казка отримала несподіване завершення безпосередньо перед фінальним матчем, коли титулована чешка Барбора Крейчикова була змушена знятися зі змагань через чергові проблеми зі здоров'ям. Таким чином, молода американка завоювала свій дебютний титул під егідою WTA без бою, ставши другою найнижчою за рейтингом чемпіонкою в історії жіночого тенісу після легендарної Еліни Світоліної, яка поверталася після декретної відпустки у Страсбурзі.

Нагадаємо, що Снігур піднялася на дев'ять позицій в рейтингу WTA.