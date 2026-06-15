«Динамо» в Австрії розпочало підготовку до сезону

Гравці «Динамо» готуються в Австрії до матчів Ліги Європи

Перший спаринг кияни зіграють 20 червня проти празької «Славії»

Сьогодні, 15 червня, футболісти київського «Динамо» розпочали підготовку до нового сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

Команда Ігоря Костюка тренується на зборі в Австрії, де готується до старту кваліфікації Ліги Європи. Вже завтра кияни дізнаються свого суперника в першому раунді кваліфікації. Матчі першого раунду відбудуться 9 і 16 липня.

Поки що «Динамо» працює не в повному складі. Багато з гравців збірної України отримали додаткові дні відпочинку і приєднаються до команди пізніше.

Перший контрольний матч на цьогорічних літніх зборах «Динамо» зіграє в суботу, 20 червня. Суперником киян стане празька «Славія».

Усі контрольні поєдинки «Динамо» на зборах в Австрії

Тренерський штаб «біло-синіх» запланував п'ять матчів упродовж двох тижнів. Суперниками команди Костюка будуть представники чемпіонатів Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.

Заплановані спаринги «Динамо»:

20 червня, «Динамо» – «Славія»

24 червня, «Динамо» – «Жиліна»

28 червня, «Динамо» – «Вєчиста»

2 липня, «Динамо» – суперник уточнюється

3 липня, «Динамо» – ЛАСК

Склад «Динамо» на зборах в Австрії

Тренерський штаб «біло-синіх» узяв до Австрії понад три десятки виконавців. У список потрапив новачок «Динамо» – воротар Ілля Ольховий з тернопільської «Ниви». Також шанс закріпитися в команді отримають футболісти, які повернулися з оренди – оборонці Олексій Гусєв і Навін Малиш, півзахисники Джастін Лонвейк, Владислав Герич, Валентин Рубчинський, Роман Саленко й Анхель Торрес.

Список футболістів «Динамо» на навчально-тренувальному зборі:

Воротарі : Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько

: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько Захисники : Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик

: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик Півзахисники : Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко

: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко Нападники: Герреро, Пономаренко

Нагадаємо, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.