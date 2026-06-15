«Динамо» в Австрії розпочало підготовку до сезону
Перший спаринг кияни зіграють 20 червня проти празької «Славії»
Сьогодні, 15 червня, футболісти київського «Динамо» розпочали підготовку до нового сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.
Команда Ігоря Костюка тренується на зборі в Австрії, де готується до старту кваліфікації Ліги Європи. Вже завтра кияни дізнаються свого суперника в першому раунді кваліфікації. Матчі першого раунду відбудуться 9 і 16 липня.
Поки що «Динамо» працює не в повному складі. Багато з гравців збірної України отримали додаткові дні відпочинку і приєднаються до команди пізніше.
Перший контрольний матч на цьогорічних літніх зборах «Динамо» зіграє в суботу, 20 червня. Суперником киян стане празька «Славія».
Усі контрольні поєдинки «Динамо» на зборах в Австрії
Тренерський штаб «біло-синіх» запланував п'ять матчів упродовж двох тижнів. Суперниками команди Костюка будуть представники чемпіонатів Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.
Заплановані спаринги «Динамо»:
- 20 червня, «Динамо» – «Славія»
- 24 червня, «Динамо» – «Жиліна»
- 28 червня, «Динамо» – «Вєчиста»
- 2 липня, «Динамо» – суперник уточнюється
- 3 липня, «Динамо» – ЛАСК
Склад «Динамо» на зборах в Австрії
Тренерський штаб «біло-синіх» узяв до Австрії понад три десятки виконавців. У список потрапив новачок «Динамо» – воротар Ілля Ольховий з тернопільської «Ниви». Також шанс закріпитися в команді отримають футболісти, які повернулися з оренди – оборонці Олексій Гусєв і Навін Малиш, півзахисники Джастін Лонвейк, Владислав Герич, Валентин Рубчинський, Роман Саленко й Анхель Торрес.
Список футболістів «Динамо» на навчально-тренувальному зборі:
- Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько
- Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик
- Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко
- Нападники: Герреро, Пономаренко
Нагадаємо, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.
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