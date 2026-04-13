Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення – журналіст

Перемовний процес за участі фахівця вийшов на фінішну пряму

Французький «Парі Сен-Жермен» за крок від пролонгації контракту з головним тренером команди Луїсом Енріке. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Договір іспанця з парижанами розрахований до літа 2027 року. Проте, інтерес до зіркового фахівця регулярно виявляють інші клуби. Як наслідок, менеджмент гранд вирішив діяти на випередження.

Луїс Енріке незабаром підпише контракт із ПСЖ до кінця сезону 2028/29. Фінансові деталі угоди наразі залишаються таємницею. Якщо іспанський тренер залишиться на посаді на весь термін договору, то проведе на «Парк де Пренс» шість сезонів.

У цій кампанії «Парі Сен-Жермен» здобув три трофеї. Підопічні Луїса Енріке виграли Суперкубок Франції, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Також парижани залишаються у боротьбі за трофеєм Ліги 1 та кубком Ліги чемпіонів.

Тренерська кар'єра Луїса Енріке

У новій ролі колишній півзахисник збірної Іспанії спробував себе в 2008 році, коли очолив резервну команди іспанської «Барселони». Пропрацював на чолі колективу три роки та поїхав набратися досвіду в чемпіонат Італії.

Пропрацював сезон на чолі столичної «Роми». Далі провів рік біля керма «Сельти» з іспанського Віго. Перед сезоном 2014/15 очолив «Барсу» замість Херардо Мартіно. Тренував каталонців упродовж трьох сезонів і завоював усі можливі трофеї – два титули Ла Ліги, три Кубки та Суперкубок Іспанії, трофей Ліги чемпіонів, Суперкубок Європи та кубок Клубного чемпіонату світу.

У 2018-2022 роках мав два періоди роботи зі збірною Іспанії. Влітку 2023-го очолив ПСЖ. Привів французький гранд до двох титулів Ліги 1, двох Кубків і трьох Суперкубків Франції, трофею Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА, Міжконтинентального кубка ФІФА.

Ілля Забарний у складі ПСЖ

Українець приєднався до французького гранда перед сезоном 2025/26. «Парі Сен-Жермен» віддав за нього 63 млн євро англійському «Борнмуту».

Оборонець відразу потрапив до ротації команди Луїса Енріке. Здебільшого виступає в чемпіонаті Франції. На цей момент центрбек провів 30 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу один гол.

До слова, українець Роман Яремчук поповнив список українських голеадорів у Франції. Нападник доклався до перемоги «Ліона» над «Лор'яном» у черговому турі Ліги 1. Він виступає за «ткачів» на правах оренди.

Нагадаємо, нещодавно Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.