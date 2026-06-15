У сезоні 2025/26 Мір провів 29 матчів за «Ельче», у яких відзначився 8 голами

Рафа Мір та його друг звинувачувалися у зґвалтуванні двох дівчат

Футболіст «Ельче» іспанець Рафа Мір був засуджений до восьми з половиною років в'язниці за зґвалтування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Суд визнав гравця винним у справі про сексуальне насильство та завдання тілесних ушкоджень. Другий фігурант справи про зґвалтування отримав два роки позбавлення волі за зґвалтування та образу моральних принципів.

Зазначається, що вирок ще не набув чинності – 28-річний Мір має можливість оскаржити рішення суду. Футболіст також має сплатити штраф у розмірі €64 тис.

Варто зазначити, що розгляд справи тривав кілька років. Вперше Міра затримала поліція ще у 2024 році. За інформацією ЗМІ, інцидент із зґвалтуванням стався на вечірці, що відбулася у будинку іспанського футболіста. Гравця та його друга звинувачували у зґвалтуванні двох дівчат.

У сезоні 2025/26 Мір провів 29 матчів за «Ельче», у яких відзначився 8 голами.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.