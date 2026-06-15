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Фельфнер вперше з 2024 року стартуватиме на етапі Діамантової ліги

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Фельфнер вперше з 2024 року стартуватиме на етапі Діамантової ліги
Артур Фельфнер повертається на престижну Діамантову лігу
фото: ФЛАУ

Українець вийде у сектор метання спису 19 червня в Досі

Український метальник списа Артур Фельфнер змагатиметься на етапі Діамантової ліги в Досі (Катар). Про це повідомляє «Главком».

Фельфнер виступить на Діамантовій лізі вперше з вересня 2024 року, коли брав участь у дебютному фіналі в Брюсселі. На тих змаганнях українець посів шосте місце з результатом 79.86 метра.

Суперниками Фельфнера в Катарі стали титуловані метальники списа, сім з яких перебувають у топ-10 світового рейтингу. Серед них буде представник Шрі-Ланки Румеш Таранга Патігаре, який показав кращий результат сезону у світу –  92.62 метра. Також у заявку потрапив чинний чемпіон світу Кешорн Волкотт, якого Фельфнер випередив на нещодавньому змаганні у Фінляндії.

Фельфнер підходить до старту після найкращого результату за два сезони. Він метнув спис на 83.11 метра, завдяки чому переміг на етапі Континентального туру у фінському Лахті.

У сезоні-2026 Фельфнер виступив ще на двох міжнародних стартах. Зокрема на чеському Меморіалі Йозефа Одлозіля українець здобув бронзу з результатом – 80.27 м.

Нагадаємо, український метальник молота Михайло Кохан став срібним призером престижних змагань USATF LA Grand Prix, що мають статус золотого етапу Континентального туру Світової легкої атлетики.

Кохан продемонстрував надзвичайну стабільність і додавав з кожним наступним виходом у сектор. Український атлет розпочав із результату 78,86 м, у другій спробі показав аналогічний результат, а у третій покращив його до 81,00 м. У четвертій та п'ятій бронзовий призер Олімпіади-2024 відправив снаряд на 79,85 м та 81,23 м відповідно.

Найпотужнішим для українця став заключний, шостий вихід до сектору. Під час нього Кохан продемонстрував свій найкращий результат у кар'єрі, встановивши новий особистий рекорд у 82,38 метра. Проте перемогти йому не вдалося, адже до першого місця українцю не вистачило лише шість сантиметрів. Переможцем змагань став представник Франції Ян Шасінан. Уже в третій спробі він зафіксував переможний результат – 82,44 метра, що стало його новим особистим рекордом.

Теги: Діамантова ліга легка атлетика Артур Фельфнер

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