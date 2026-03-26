Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
Хвіча Кварацхелія зацікавив лідера АПЛ
Нападник зможе додати черговий провідний чемпіонат Європи до біографії

Лондонський «Арсенал» накинув оком на вінгера французького «Парі Сен-Жермен» Хвічу Кварацхелію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Грузин потрапив на радар «канонірів» у планах перебудови команди. Влітку «Арсенал» запланував влаштувати розпродаж, аби залишатися в рамках фінансових правил Прем'єр-ліги. Водночас клуб готовий інвестувати в нових зірок.

Оновлення атакувальної лінії буде серед пріоритетів англійського гранда. Неординарність профілю Кварацхелії вабить менеджмент «канонірів». Оточення нападника нібито готове вести перемовини, а от ПСЖ збирається накласти заборону на будь-який трансфер грузина.

У нинішньому сезоні Кварацхелія провів 37 поєдинків за ПСЖ у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів, а також віддав сім результативних передач. Контракт грузина з французьким грандом чинний до літа 2029 року.

Хвіча Кварацхелія на клубному рівні

Уродженець Тбілісі, виховувався у столичному «Динамо». Дебютував на дорослому рівні за рідну команду в сезоні-2017. Пізніше виступав за «Руставі» та батумське «Динамо» на батьківщині, московський «Локомотив», казанський «Рубін».

Перед сезоном 2022/23 приєднався до італійського «Наполі». Провів у чемпіонаті Італії 2,5 роки та перейшов у ПСЖ за 80 млн євро. Двічі чемпіон Італії. У попередньому сезоні допоміг парижанам виграти титул французької Ліги 1, Кубок Франції та трофей Ліги чемпіонів. У нинішньому – Суперкубок Франції, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

Хвіча Кварацхелія у збірній Грузії

Уродженець Тбілісі виступав за різноманітні юнацькі збірні – від U-16 до U-19. У лавах національної команди дебютував майже за півроку до прем'єрного поєдинку в молодіжці.

Першим залучив Кварацхелію до першої команди словак Владімір Вайсс. Дебютний матч вінгер зіграв проти збірної Гібралтару (3:0) в червні 2019 року. Перший гол нападник оформив у жовтні 2020 року проти Північної Македонії (1:1).

Загалом Кварацхелія зіграв 47 поєдинків за збірну Грузії, у яких забив 20 м'ячів. Учасник Євро-2024, де «хрестоносці» сенсаційно зуміли вийти в 1/8 фіналу.

До слова, оборонець ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в мадридський «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

