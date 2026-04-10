ПСЖ увімкнувся в перегони за зіркою чвертьфіналіста Ліги Європи – ЗМІ

Антон Федорців
Морган Роджерс зацікавив іноземний гранд
фото: Reuters

Переможець Ліги чемпіонів накинув оком на півзахисника збірної Англії

Атакувальний хавбек бірмінгемської «Астон Вілли» Морган Роджерс потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

ПСЖ готовий нав'язати конкуренцію англійським грандам. Інтерес до півзахисника приписують столичним «Арсеналу» та «Челсі», а також «Манчестер Юнайтед». «Віллани» прагнуть виручити за уродженця передмістя Бірмінгема щонайменше 80 млн фунтів.

Високий цінник на Роджерса пов'язаний з попередніми зобов'язаннями «Астон Вілли». Колишній клуб хавбека – «Мідлсбро» – отримає 20 % від наступного трансферу англійця. Кольори «річників» він захищав у 2023-2024 роках.

Роджерс у нинішньому сезоні зіграв 45 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і сім результативних передач. Контракт півзахисника з «вілланами» чинний до літа 2031 року.

До слова, оборонець ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в мадридський «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Теги: Прем'єр-ліга ФК «Астон Вілла» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен

