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Арбітр показав расистський жест? На Чемпіонаті світу з футболу вибухнув новий скандал

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Арбітр показав расистський жест? На Чемпіонаті світу з футболу вибухнув новий скандал
Шон Еванс працював на грі між збірними Німеччини та Кюрасао
фото: АФК

Суддя Еванс продемонстрував жест, який дехто пов'язує із праворадикальними рухами

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розпочне розслідування щодо можливої ​​демонстрації расистського жесту австралійським арбітром Шоном Евансом перед матчем групового етапу чемпіонату світу між збірними Німеччини та Кюрасао. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Матч між збірними Німеччини та Кюрасао пройшов 14 червня та завершився перемогою збірної Німеччини з рахунком 7:1.

Еванс був у ролі відеопомічника рефері (VAR). Перед початком гри в трансляції показали арбітрів із кімнати VAR. Еванс продемонстрував жест, що нагадує перевернене «ОК». Це жест дехто пов'язує із праворадикальними рухами.

Поки що офіційних заяв не було, проте представник ФІФА повідомив The Athletic, що їм відомо про цей інцидент.

Нагадаємо, міністр спорту Італії Андреа Абоді мав намір поспілкуватися з очільником Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, щоб обговорити його жарти щодо національної збірної.

Збірна Італії не відібралася на третій Чемпіонат світу поспіль.

«За наявності 64 команд Італія, можливо, змогла б пройти кваліфікацію. Можливо, нам варто дійти до 228», – пожартував Інфантіно в інтерв'ю.

Такі висловлювання очільника ФІФА обурили представників італійської спортивної спільноти, які у соцмережах почали висловлювати своє невдоволення. 

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«З огляду на велику відстань між Італією та Мексикою, телефонна розмова для прояснення ситуації, залежно від його планів, буде найкращим варіантом. Мені цікаво дізнатися про його думку безпосередньо», – заявив Абоді.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 расизм чемпіонат світу

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