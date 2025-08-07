«ПСЖ» пообіцяв Забарному, що позбудеться росіянина Сафонова – джерело

Раніше Забарний наполягав, що не приєднається до «ПСЖ», поки в клубі залишається російський воротар

Берк Гель: Сафонова уникають, як і інших російських футболістів, у Європі не так багато клубів, які захочуть його купити

Турецький журналіст Берк Гель розкрив подробиці можливого переходу російського воротаря Матвія Сафонова з «ПСЖ» до «Галатасарай». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gala Ajans.

«Матвій Сафонов був запропонований «Галатасараю». У цій історії є одна деталь. «ПСЖ» купує українського захисника Іллю Забарного у «Борнмута». Вони дуже хочуть його придбати, і йому було дано обіцянку: «У команді не буде російських футболістів, ми відправимо Сафонова». І це може стати вигідним трансфером для «Галатасараю». Під час санкцій, коли російські гравці не могли потрапити до Європи, ПСЖ повірив у нього та заплатив за нього 20 мільйонів євро. Зараз ніхто не просто так витрачатиме 20 мільйонів євро на гравця з Росії. Це для мене – показник», – заявив Берк Гель.

Він вважає, що цей трансфер може стати дуже вигідним для турецького клубу.

«Сафонов має таку ситуацію, пов'язану з його національністю. Його уникають, як і інших російських футболістів. Тож у Європі не так багато клубів, які захочуть його купити. Він може поїхати до Саудівської Аравії, але якщо він захоче залишитися в Європі, то «Галатасарай» може стати для нього хорошим варіантом», – заявив журналіст.

Раніше стало відомо, що центральний захисник «Борнмуту» та збірної України з футболу Ілля Забарний може перейти до «ПСЖ».

Зазначається, що у понеділок, 2 червня, спортивний радник французького клубу Луїш Кампуш приїхав до Англії, щоб зробити пропозицію щодо трансферу українця.

За даними видання, 22-річний Забарний дав згоду на перехід до «ПСЖ», проте «Борнмут» не має наміру відпускати одного з ключових захисників команди за малу суму.

Як вже повідомлялось, «ПСЖ» розглядали варіант щодо продажу Сафонова, щоб звільнити місце для захисника, але небажання Забарного переїжджати до столиці Франції ускладнювало ці плани.