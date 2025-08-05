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«Динамо» – «Пафос»: де дивитися гру кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Динамо» – «Пафос»: де дивитися гру кваліфікації Ліги чемпіонів
Гру «Динамо» – «Пафос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2 та «Київстар ТБ»

Поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» – «Пафос» розпочнеться о 20:00 за київським часом

У вівторок, 5 серпня, київське «Динамо» проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Кияни в номінально домашньому поєдинку на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні зіграють із кіпрським «Пафосом».

Поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» – «Пафос» розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Гру «Динамо» – «Пафос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2 та «Київстар ТБ».

Як повідомлялося, визначився суперник київського «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Згідно з жеребом переможець пари «Динамо» – «Хамрун Спартанс» у наступному раунді кваліфікації зіграє з переможцем протистояння «Маккабі» (Тель-Авів) – «Пафос». Перший матч між цими суперниками на Кіпрі завершився внічию 1:1. 

Матч-відповідь, домашній для «Маккабі», відбувся у сербському місті Бачка-Топола на «ТСЦ Арені». З перших хвилин формальні господарі поля зіштовхнулися з проблемами. На 13-й хвилині через травму поле залишив основний голкіпер «Маккабі» Йоав Джарафі. Замість нього на поле вийшов Офек Меліка. На 30-й хвилині він отримав червону картку, і за чотири хвилини на поле вийшов третій воротар Рої Машпаті. 

На 40-й хвилині Жажа вивів гостей уперед після передачі Бруно. Цей гол залишився єдиним у матчі, тож наступним суперником «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів буде кіпрський «Пафос».

Перший матч буде домашнім для киян та відбудеться у вівторок, 5 серпня, у Любліні (початок – 20:00 за місцевим часом, 21:00 за київським). Матч-відповідь на Кіпрі відбудеться у вівторок, 12 серпня (початок – 20:00 за місцевим часом, 20:00 за київським).

Ліга чемпіонів УЄФА. 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь 

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Пафос» (Кіпр) – 0:1 (перший матч 1:1)

Гол: Жажа (40)

Нагадаємо, «Динамо» розгромило «Хамрун» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

Теги: ФК «Динамо» Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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