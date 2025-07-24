«Полісся» сенсаційно програло клубу з Андорри у кваліфікації Ліги конференцій

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 31 липня, о 19:00 за київським часом

«Полісся» сенсаційно розпочало виступ у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій з поразки. Про це повідомляє «Главком».

Український клуб поступився андоррській «Санта-Коломі» з рахунком 1:2.

Житомиряни першими відкрили рахунок: на 21-й хвилині Олександр Гуцуляк завершив комбінацію за участю Миколи Гайдучика та Олександра Андрієвського – 1:0.

Однак андоррці швидко відновили рівновагу. Уже на 27-й хвилині Ота Ремолінс вдало зіграв на добиванні після навісу та скидки Армандо Леона – 1:1.

Наприкінці першого тайму «Санта-Колома» вийшла вперед: Давід Креспо пробив здалеку й вразив ворота – 1:2.

У другому таймі «Полісся» зрівняти рахунок не зуміло. Матч завершився мінімальною перемогою андоррської команди.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд (перший матч)

«Полісся» (Україна) – «Санта-Колома» (Андорра) – 1:2

Голи: Гуцуляк (21) – Ремолінс (27), Креспо (44)

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 31 липня, о 19:00 за київським часом. Поєдинок пройде на полі «Санта-Коломи».

У разі перемоги в цій дуелі «Полісся» вийде до третього раунду кваліфікації, де зустрінеться з переможцем пари «Пакш» (Угорщина) – «Марибор» (Словенія).

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

На цій стадії визначено потенційних суперників українських клубів, що виступають у другому раунді кваліфікації – «Олександрії» та «Полісся». Обидва колективи стартують із другого раунду: «Олександрія» грає з сербським «Партизаном», а «Поліссю» протистоятиме клубу «Санта Колома» з Андорри (матчі відбудуться 24-го та 31 липня).

У разі вдалого проходження другого раунду, у третьому раунді кваліфікації «Олександрія» зустрінеться з переможцем пари «Мідтьюлланд» (Данія) – «Хіберніан» (Шотландія), а на «Полісся» очікує побачення з сильнішим у парі «Пакш» (Угорщина) – «Марібор» (Словенія).

Щодо «Шахтаря», який бере участь у другій кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від турецького «Бешикташа» гірники автоматично потраплять до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем пари «Сент Патрікс» (Ірландія) – «Нимме Калью» (Естонія).

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.