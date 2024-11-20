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Костюк і Кіченок претендують на престижні щорічні нагороди від WTA

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Костюк і Кіченок претендують на престижні щорічні нагороди від WTA
Марта є першою ракеткою України та посідає 18-е місце у рейтингу WTA
фото з відкритих джерел

Станом на зараз Марта є першою ракеткою України

Українські тенісистки Марта Костюк і Людмила Кіченок потрапили у список номінанток на нагороди WTA Awards.
 
Марта Костюк претендує на перемогу в номінації «Прогрес року». Її суперницями є дві американки Даніель Коллінс та Емма Наварро і дві «безпрапорні» Анна Калінська та Діана Шнайдер.

Нагадаємо, станом на зараз Марта є першою ракеткою України та посідає 18-е місце у рейтингу WTA.

Людмила Кіченок у тандемі з латвійкою Оленою Остапенко є претенденткою на звання найкращої тенісистки у парному роззряді.

Іншими номінантками в цьому розділі є Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Нова Зеландія), Анна Даніліна (Казахстан) / Ірина Хромачова (без прапора), Се Шувей (Тайвань) / Елізе Мертенс (Бельгія), Сара Еррані (Італія) / Жасмін Паоліні (Італія), Катерина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США).

Нагадаємо, цьогоріч Кіченок і Остапенко виграли парний титул на US Open і дійшли до фіналу Australian Open,

 

 

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Теги: теніс Людмила Кіченок Марта Костюк

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