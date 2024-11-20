Тренер «Суїндона» заявив, що клубу заважають грати привиди з кладовища

Іан Холлоуей вважає, що навколо його клубу відбуваються дивні речі

Тренер англійського футбольного клубу «Суїндон» Іан Холлоуей вважає, що останні невдачі команди пов'язані з привидами.

У останніх п'яти матчах «Суїндон», який виступає в четвертій лізі Англії, здобув лише одну перемогу. Окрім того, цього тижня травмувався на тренуванні капітан команди Оллі Кларк.

«Я абсолютно спустошений, тому збираюся очистити територію тренувальної бази – кажуть, там водяться привиди. Десь неподалік знаходиться цвинтар. Щиро кажучи, я не жартую. Я думаю, що наш тренувальний майданчик знаходиться дуже близько до стародавнього поховання, тому я збираюся попросити свою дружину прийти і перепросити всіх цих померлих людей. Сподіваюся, нам пощастить трохи більше», – заявив Холлоуей.

Він також зазначив, що не впевнений, що вірить в існування привидів, але зазначив, що навколо клубу «відбуваються дивні речі».

Нагадаємо, Артем Мілевський прокоментував перемогу збірної України над Албанією (2:1) у останньому турі групового етапу Ліги націй.

«У таких іграх головне – результат. Ми його здобули. Які можуть бути питання? Сама ж гра мені нагадувала вінегрет – все намішано, багато сумбуру. Можливо, мені багато чого не подобається, але я, як простий уболівальник, у такий непростий час для нашої країни, чекаю на результат, і він, слава Богу, є. Лев матчу? Я назву двох гравців. Перший – це Жора Судаков. У другому таймі він добре зіграв, моменти мав, загострював. Також похвалю Рому Яремчука. Це мій улюблений нападник у збірній після мене. Він сьогодні це підтвердив і знову забив. Багато хто писав, навіщо треба було викликати Яремчука до збірної? Думаю, він сповна відповів на це запитання», – сказав він.

Нагадаємо, Роман Яремчук забитим голом допоміг збірній України обіграти Албанію та пробитися у плей-офф Ліги націй.