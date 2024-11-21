Перебування Зінченка в Арсеналі під загрозою

«Каноніри» хочуть розвантажити зарплатну відомість та попрощатися із трьома гравцями: Зінченком, Кіраном Тірні та Габріелем Жезусом

Українцем зацікавився Інтер. Інтерес італійського гранду до Зінченка пов'язаний із міжнародним досвідом та універсальністю. Про це інформує Fichajes.

Перехід Олександра може відбутися під час літнього трансферного вікна. До слова, у чинній кампанії Серії А Інтер йде 4-м із 25-ма заліковими пунктами в активі після 12-ти зіграних матчів.

Нещодавно в мережі з'явилась інформація, що «каноніри» хочуть розвантажити зарплатну відомість та попрощатися із трьома гравцями: Зінченком, Кіраном Тірні та Габріелем Жезусом. Усе через травми гравців та нестабільну ігрову практику.

Нагадаємо, Зінченко зіграв у 5-ти іграх за «канонірів» у цьому сезоні, але результативними діями не відзначався. Зауважимо, що наш земляк пропускав близько двох місяців через травму. Його контракт з Арсеналом розрахований до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко відкрив рахунок у матчі проти збірної команди Албанії та присвятив цей гол тисячному дню війни. Футболіст та його партнери по команді продемонстрували під час святкування голу символічну футболку збірної із номером «1000».