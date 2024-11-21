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Двоє гравців «Решетилівки» не повернулись в Україну після матчу в Бельгії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Двоє гравців «Решетилівки» не повернулись в Україну після матчу в Бельгії
«Решетилівка» вилетіла з Кубка Виклику, програвши бельгійцям обидва матчі з рахунком 0:3

Андрій Оробко і Дмитро Шаврак не повернулися з Бельгії до України

Щонайменше двоє гравців «Решетилівки» не повернулись в Україну після матчу Кубка Виклику проти «Менена» в Бельгії. Про це інформує Трибуна.

Точно відомо, що не повернулись Андрій Оробко і Дмитро Шаврак. За іншими даними, таких гравців троє.

В клубі цю ситуацію поки не коментують.

«Решетилівка» вилетіла з Кубка Виклику, програвши бельгійцям обидва матчі з рахунком 0:3. Для клубу з Полтавщини це був дебютний сезон у єврокубках.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з'явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. 

«Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі», – зазначив він.

У застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
У застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
фото: Facebook/Рустем Умєров

Як отримати онлайн-відстрочку для багатодітних батьків

Спочатку треба авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки. Система автоматично перевірить статус заявника, і якщо він відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться в електронному військовому документі.

«Ми працюємо над тим, щоб незабаром у «Резерв+» стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян», – додав міністр оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони раніше розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+». Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, Міністерство оборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції територіальних центрів комплектування у взятті військовозобов'язаних на облік.

Теги: волейбол війна

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