Сербія поскаржилася в УЄФА на Україну через банер з надписом «До біса окупантів»

УЄФА поки що не оголошувала про відкриття справи щодо України

Сербський футбольний союз поскаржився в УЄФА на поведінку уболівальників під час матчу Албанія – Україна (1:2), повідомляє GSP.

За даними джерела, йшлося про антисербські скандування фанів обох команд. Також на трибуні українських уболівальників був банер, на якому були об'єднані російський та сербський прапори з надписом: «До біса вас, окупанти».

УЄФА поки що не оголошувала про відкриття справи стосовно цього матчу. Не було інформації про те, яким може бути покарання.

Раніше було винесено вердикт стосовно матчу Румунія – Косово, у якому румунські фани скандували просербські гасла, а косовари пішли з поля. Румуни проведуть наступний домашній матч за порожніх трибун. Збірна Косова отримала технічну поразку – 0:3.

Нагадаємо, збірна України з футболу провела останній поєдинок у 2024 році у рамках розіграшу Ліги націй. Щоб потрапити до плей-оф турніру, підопічним Сергія Реброва потрібно було перемагати албанців та сподіватися, що у паралельному матчі грузини не зможуть виграти у Чехії. Матч в Албанії завершився із рахунком 2-1 на користь українців, аналогічний рахунок зафіксовано і в матчі збірних Чехії та Грузії (2-1). Саме тому збірна України посіла у своїй групі друге місце та очікуватиме на суперника в раунді плей-оф Ліги націй для можливості підвищення у класі.

В першому таймі на 5-й хвилині Зінченко провів перший гол.

А вже на 10-й хвилині Роман Яремчук подвоїв перевагу українців.

За рахунку 2-0 на користь України команди відправились у роздягальні.

У другому таймі набагато активніше грала збірна Албанії та мала кілька хороших нагод. Одна із них переросла у пенальті, яке на 75-й хвилині реалізував Байрамі. Не дивлячись на те, що кінцівка матчу була напруженою, українці зуміли довести матч до переможного завершення.

Ця перемога означає, що команда Реброва побореться за можливість підвищення до ливізіону А у Лізі націй. Для цього Україні доведеться зіграти із однією з команд, як у вищому дивізіоні посіли у своїх групах третє місце. Суперниками українців можуть стати збірні: Бельгії, Угорщини, Сербії, або Шотландії. Жеребкування наступного раунду відбудеться 22 листопада.

До слова, Зінченко та збірна України присвятили перший гол проти Албанії тисячному дню війни.

Раніше повідомлялось, що у груповому раунді Ліги націй 2024/25 залишається провести останній, шостий тур. Збірна України закриватиме основну частину турніру матчем з Албанією у вівторок, 19 листопада.

Нагадаємо, раніше Україна зіграла внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Батумі-Арена» у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1.