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    Путінська гвардія забороняє тренуватися російським біатлоністам

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    Біатлонне стрільбище в Ханти-Мансійську - Путінська гвардія забороняє тренуватися російським біатлоністам
    Біатлонне стрільбище в Ханти-Мансійську
    Лижний Спорт

    Росгвардія позбавляє дозволів на роботу відкриті біатлонні стрільбища

    У російських біатлоністів виникли проблеми з підготовкою до нового сезону через позбавлення дозволів на роботу відкритих стрільбищ. Зокрема заборонено тренуватися у великому біатлонному центрі в Ханти-Мансійську.

    У Союзі біатлоністів Росії вже анонсували переговори з росгвардією щодо поновлення роботи біатлонних центрів, інформує прес-служба СБР.

    При цьому в СБР закликають регіональні біатлонні федерації утриматися от різких та критичних заяв на адресу росгвардії.

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    Росгвардія – створені 2016 року спеціальні підрозділи внутрішніх військ, які використовуються для розгону та придушення будь-яких проявів протесту проти чинної кремлівської влади. Керує росгвардією колишній охоронець кримінального авторитета та колишній спаринг-партнер Путіна в дзюдо Віктор Золотов.

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