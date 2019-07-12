Путінська гвардія забороняє тренуватися російським біатлоністам



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Біатлонне стрільбище в Ханти-Мансійську Лижний Спорт

Росгвардія позбавляє дозволів на роботу відкриті біатлонні стрільбища

У російських біатлоністів виникли проблеми з підготовкою до нового сезону через позбавлення дозволів на роботу відкритих стрільбищ. Зокрема заборонено тренуватися у великому біатлонному центрі в Ханти-Мансійську.

У Союзі біатлоністів Росії вже анонсували переговори з росгвардією щодо поновлення роботи біатлонних центрів, інформує прес-служба СБР.

При цьому в СБР закликають регіональні біатлонні федерації утриматися от різких та критичних заяв на адресу росгвардії.

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Росгвардія – створені 2016 року спеціальні підрозділи внутрішніх військ, які використовуються для розгону та придушення будь-яких проявів протесту проти чинної кремлівської влади. Керує росгвардією колишній охоронець кримінального авторитета та колишній спаринг-партнер Путіна в дзюдо Віктор Золотов.