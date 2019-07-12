Російському тренеру відмовили в продовженні візи в США



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Дзамболат Тедеєв Sputnik

Фахівець вважає це помстою за критику грузинського журналіста каналу Руставі-2

Головному тренеру збірної Росії з вільної боротьби Дзамболату Тедеєву відмовили в продовженні візи США.

Сам фахівець вважає це помстою за критику журналіста грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгія Габунії, який в ефірі вилаяв російського президента Путіна.

«Я неодноразово бував у США і як спортсмен, і як тренер. А тепер уперше отримав відмову в продовженні візи. Бачу, що моя заява на адресу грузинського журналіста не залишилася без уваги. Погано, що великий спорт все частіше змішують з великою політикою», - передає слова Тедеєва ТАСС.