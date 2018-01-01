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    П'ять кандидатів у хокейну збірну Росії не допущені до Олімпійських ігор-2018

    Причини такого рішення МОК поки невідомі
    П'ять російських хокеїстів, які є кандидатами в збірну на Олімпійські ігри-2018, не зіграють в Пхьончхані через заборону Міжнародного олімпійського комітету (МОК). За інформацією Федерації хокею Росії (ФХР), офіційні запрошення на Ігри в Пхьончхан не отримали Антон Бєлов, Олексій Береглазов, Михайло Науменко, Валерій Нічушкін і Сергій Плотніков.
    • Сьогодні, 17:50
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    Антон Бєлов. Фото: РИА Новости
    Антон Бєлов. Фото: РИА Новости

    Причини такого рішення МОК поки невідомі

    П'ять російських хокеїстів, які є кандидатами в збірну на Олімпійські ігри-2018, не зіграють в Пхьончхані через заборону Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

    За інформацією Федерації хокею Росії (ФХР), офіційні запрошення на Ігри в Пхьончхан не отримали Антон Бєлов, Олексій Береглазов, Михайло Науменко, Валерій Нічушкін і Сергій Плотніков.

    ФХР уточнює, що вони не відсторонені від участі в змаганнях, але згідно з прийнятим МОК порядком участі російських спортсменів в Олімпіаді не були запрошені на Ігри-2018.

    Причини такого рішення МОК поки невідомі.

    Водночас, запрошення на Олімпійські ігри отримав цілий ряд гравців, в тому числі, і зіркові нападники Ілля Ковальчук і Павло Дацюк.

    23 січня також стало відомо, що до Олімпійських ігор в Пхьончхані не допущені два російських біатлоніста - Олексій Волков та Євген Гаранічев.

    Як відомо, у вівторок перший віце-президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков повідомив, що МОК наразі вирішив не запрошувати на Олімпіаду ряд провідних російських спортсменів, серед яких олімпійський чемпіон з біатлону Антон Шипулін, лижник Сергій Устюгов і шестиразовий олімпійський чемпіон з шорт-треку Віктор Ан.

    Олімпійські Ігри хокей
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