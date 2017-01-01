П’ять найбільших перемог українського баскетболу у 2017-му році (фото, відео)

Федерація баскетболу України підвела підсумки 2017-го року

Федерація баскетболу України підвела підсумки 2017-го року, виділивши п’ять найбільших досягнень наших баскетболістів. Україна - Нідерланди (Жіночій чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Матч за бронзу) Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 другий рік поспіль завоювала медалі чемпіонату світу. Після срібла 2016-го року наші дівчата знову



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Фото: ukrbasket.net

Федерація баскетболу України підвела підсумки 2017-го року

Федерація баскетболу України підвела підсумки 2017-го року, виділивши п’ять найбільших досягнень наших баскетболістів.

Україна - Нідерланди (Жіночій чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Матч за бронзу)

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 другий рік поспіль завоювала медалі чемпіонату світу. Після срібла 2016-го року наші дівчата знову піднялися на п'єдестал - цього разу на третю сходинку світової першості в Нанті.

Наша команда у складі Христини Філевич, Оксани Моллової, Ганни Зарицької та Дар'ї Завидної виграла 3 з 4 матчів групового раунду, обігравши команди Австралії, Китаю і Японії, поступившись в своєму квартеті лише Нідерландам, що не завадило дівчатам оформити вихід у плей-офф.

На стадії 1/4 фіналу українки впоралися зі швейцарками, вигравши матч з рахунком 13:9, а ось бар'єр в особі угорських опоненток у півфіналі подолати не зуміли, програвши матч за вихід у фінал з рахунком 13:15.

У поєдинку за бронзу українки «вбили двох зайців», взявши реванш у Нідерландів за поразку в групі - 15:13, підтвердивши статус однієї з кращих команд планети, другий рік поспіль опинившись у ТОП-3. Таким чином, в активі нашої жіночої збірної вже є срібло і бронза чемпіонатів світу, а це значить, що не вистачає нам лише головного комплекту - золотого.

Україна - Сербія (Чоловічій чемпіонат Європи з баскетболу 3х3. Матч за бронзу)

Ще одним досягненням українського баскетболу у 3х3 стало медальний виступ чоловічої збірної, яка, як і наші дівчата, завоювала бронзу. Після поразки в чвертьфіналі чемпіонату світу від господарів турніру і майбутніх володарів бронзи французів, українська збірна принесла країні другий комплект нагород, посівши третє місце на чемпіонаті Європи.

Збірна України в складі Станіслава Тимофеєнка, Олександра Кобця, Максима Закудраева та Дмитра Липовцева виграла обидва матчі групового раунду у Туреччини та Нідерландів, а у чвертьфіналі розібралася з Іспанією, проте поступилася словенцям у півфінальному поєдинку.

Опинившись у бронзовому фіналі, збірна України у надскладному матчі лише в овертаймі перемогла команду Сербії (20:18), завоювавши бронзу континентальної першості. За підсумками року саме чоловічу збірну з баскетболу 3х3 було визнано кращою командою країни у 2017 році.

Україна - Грузія (Чоловічій ЄвроБаскет-2017. Груповий раунд)

Від баскетболу 3х3 переходимо до класичної гри та пригадуємо чоловічий ЄвроБаскет-2017, де команда Євгена Мурзіна виконала поставлену задачу, подолавши груповий раунд турніру.

Після невдач у стартових матчах проти Німеччини та Італії збірна України зуміла здобути перемогу у матчі проти потужної команди Грузії (88:81). Ключовою у тій грі стала впевнено виграна друга чверть, чергова вдала гра від Артем Пустового, який набрав 19 очок, зробив 8 підбирань, 3 перехоплення, 2 передачі та 2 блок-шоти та фантастичний матч Дениса Лукашова, який до 17 очок додав 12 передач, допомігши команді зробити перший крок до виходу у ТОП-16.

Україна - Ізраїль (Чоловічій ЄвроБаскет-2017. Груповий раунд)

Вирішальним у боротьбі за вихід у раунд топ-16 для нашої команди став матч останнього туру групового раунду, в якому збірній України потрібно було обігравати господарів турніру - команду Ізраїлю, яка до того моменту шанси на плей-офф вже втратила.

Команда Євгена Мурзіна провела свій кращий матч на турнірі і була сильнішою за всіма показниками: українці краще атакували, вигравали щит, віддали більше передач і допустили менше втрат, змусивши ізраїльтян капітулювати ще задовго до фінальної сирени. Україна здобула визначну перемогу, завдяки якій лише вдруге в історії чоловічого баскетболу вийшла у плей-офф чемпіонату Європи.

Україна - Болгарія (Кваліфікація жіночого ЄвроБаскету-2019)

Жіноча збірна України під керівництвом нового тренера Горана Бошковича в листопаді стартувала у відборі на ЄвроБаскет-2019. Сербський фахівець, який за короткий термін встиг лише трохи ближче познайомитися з командою, поки йде без поразок. У стартовому матчі кваліфікації наші дівчата у непростому виїзному поєдинку перемогли Нідерланди (72:58), а за два дні влаштували справжню домашню феєрію.

Національна команда каменя на камені не залишила від болгарської збірної, перемігши в київському Палаці спорту з різницею +50 (94:44). А справжньою окрасою того поєдинку і всього другого туру відбіркового турніру став перфмонс капітана і лідера української збірної Аліни Ягупової.

За 33 хвилини на майданчику українка набрала 41 очко (5/10 двоочкових, 9/16 триочкових, 4/4 штрафних), а також зробила 9 підбирань, 4 передачі, 3 перехоплення та 2 блок-шоти, а її коефіцієнт корисності склав 46 балів! Вболівальники, які в той вечір відвідали матч української збірної або ж дивилися гру по ТБ, стали свідками одного з кращих індивідуальних виступів на рівні всіх збірних, як чоловічих, так і жіночих.