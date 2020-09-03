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    Батько Мессі назвав новий варіант розвитку кар’єри зіркового футболіста

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    Мессі може змінити клуб цієї осені&nbsp; - Батько Мессі назвав новий варіант розвитку кар’єри зіркового футболіста
    Мессі може змінити клуб цієї осені 
    Twitter Мессі

    Мессі може залишитись в «Барселоні»

    Батько аргентинського нападника іспанської «Барселони» Ліонеля Мессі - Хорхе Мессі, заявив про новий варіант виступів бомбардира в наступному сезоні.

    Батько наголосив після зустрічі з керівництвом «блаугрнос», що його син може залишитися в каталонському клубі ще на один сезон.

    «Чи є ймовірність, що Мессі залишиться в «Барселоні»? Так. Як пройшла зустріч з Бартомеу? Дуже добре», - цитує Хорхе Мессі «Deportes Cuatro».

    Раніше Мессі заявляв, що не збирається готуватися до сезону в складі «синьо-гранатових» і має намір покинути клуб. Натомість «Барселона» не покидає сподівань на те, що Ліонель змінить рішення і приєднається до партнерів.

    Зауважимо, що основним претендентом на 33-річного форварда вважається «Манчестер Сіті». Також інтерес до титулованого гравця проявляли і «Парі Сен-Жермен» та «Інтер».

    Читайте також: Батько Мессі прибув у Барселону задля переговорів з керівництвом клубу.
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