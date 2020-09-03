Батько Мессі назвав новий варіант розвитку кар’єри зіркового футболіста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мессі може змінити клуб цієї осені Twitter Мессі

Мессі може залишитись в «Барселоні»

Батько аргентинського нападника іспанської «Барселони» Ліонеля Мессі - Хорхе Мессі, заявив про новий варіант виступів бомбардира в наступному сезоні.

Батько наголосив після зустрічі з керівництвом «блаугрнос», що його син може залишитися в каталонському клубі ще на один сезон.

«Чи є ймовірність, що Мессі залишиться в «Барселоні»? Так. Як пройшла зустріч з Бартомеу? Дуже добре», - цитує Хорхе Мессі «Deportes Cuatro».

EXCLUSIVA #DeportesCuatro



El padre de Messi confirma POR PRIMERA VEZ que Leo Messi está estudiando la opción de quedar un año más en el Barça https://t.co/0fVtIYrngT — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 3, 2020

Раніше Мессі заявляв, що не збирається готуватися до сезону в складі «синьо-гранатових» і має намір покинути клуб. Натомість «Барселона» не покидає сподівань на те, що Ліонель змінить рішення і приєднається до партнерів.

Зауважимо, що основним претендентом на 33-річного форварда вважається «Манчестер Сіті». Також інтерес до титулованого гравця проявляли і «Парі Сен-Жермен» та «Інтер».