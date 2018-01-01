Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
- Сьогодні, 16:08
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Церемонія закриття Олімпійських ігор-2018. Фото: Reuters
На церемонії закриття відбулася передача олімпійської естафети наступним господарям зимових Ігор
У південнокорейському Пхьончхані завершилася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор.
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах офіційно оголосив Олімпійські ігри 2018 року в Пхьoнчханi закритими.
Пропонуємо вашій увазі найяскравіші моменти з процедури закриття Олімпійських ігор-2018:
Нагадаємо, що у неофіційному загальнокомандному медальному заліку перемогла збірна Норвегії, яка завоювала 39 нагород - 14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових. Збірна України – 21-а.