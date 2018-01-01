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    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)

    На церемонії закриття відбулася передача олімпійської естафети наступним господарям зимових Ігор
    У південнокорейському Пхьончхані завершилася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах офіційно оголосив Олімпійські ігри 2018 року в Пхьoнчханi закритими. Пропонуємо вашій увазі найяскравіші моменти з процедури закриття Олімпійських ігор-2018: [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, що у
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    Церемонія закриття Олімпійських ігор-2018. Фото: Reuters
    Церемонія закриття Олімпійських ігор-2018. Фото: Reuters

    На церемонії закриття відбулася передача олімпійської естафети наступним господарям зимових Ігор

    У південнокорейському Пхьончхані завершилася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор.

    Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах офіційно оголосив Олімпійські ігри 2018 року в Пхьoнчханi закритими.

    Пропонуємо вашій увазі найяскравіші моменти з процедури закриття Олімпійських ігор-2018:

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    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    Радість і відчай: найяскравіші моменти закриття Олімпіади-2018 (фоторепортаж)
    REUTERS

    Нагадаємо, що у неофіційному загальнокомандному медальному заліку перемогла збірна Норвегії, яка завоювала 39 нагород - 14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових. Збірна України – 21-а.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України Томас Бах
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