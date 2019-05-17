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    «Де мої призові? Що коїться?» Борець Беленюк жорстко затролив міністра Жданова

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    У Бухаресті Жан Беленюк піднявся на вершину європейського п'єдесталу втретє в кар'єрі - «Де мої призові? Що коїться?» Борець Беленюк жорстко затролив міністра Жданова
    У Бухаресті Жан Беленюк піднявся на вершину європейського п'єдесталу втретє в кар'єрі

    Реакція Міністерства була майже миттєвою

    Відомий своєю прискіпливістю у вибиванні усього заробленого борець Жан Беленюк тонко затролив Ігоря Жданова, очолюване ним Міністерство молоді і спорту і міністерського радника Павла Булгака.

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    «Тільки усвідомив, що більше місяця минуло з тих пір, як став чемпіоном Європи, а призових від Міністерства досі не отримав. Міністре Ігор Жданов, де мої призові?! Такого раніше не було! Що коїться?! Що сталося з Міністерством??! Раніше ви з мене зробили мільйонера одразу по приїзду зі змагань, принаймні так писав ваш піарщик Павло Булгак, а зараз що? Я вже звик до життя в стилі Luxury, тому навіть не мрійте? що pfлишу вам свої 50 тисяч гривень за золото! Моєму айфону вже кілька місяців, саме час придбати новий! Тож ЧекаЮ», - написав Беленюк у себе в соцмережах.

    Реакція Міністерства була миттєвою. Згадуваний Павло Булгак відповів теж у «Фейсбуку»: «Щойно оперативно з'ясував ситуацію. Наказ про виплату призових Жану Беленюку ПІДПИСАНО. З понеділка виплати мають надійти на його картку. Дякуємо за гідне представлення України на міжнародній спортивній арені і бажаємо нових перемог!»

    Трохи згодом у коментарях до повідомлення пан Булгак розмістив скан Наказу про виплату призових Жанові Беленюку, який підписав 10.05.2019 заступник міністра Ярослав Войтович.

    belenyuk_vypl

    Документ, який, мабуть, заспокоїв Жана Беленюка

    Нагадаємо, що в квітні у Бухаресті (Румунія) Беленюк став чемпіоном Європи втретє в кар'єрі. Більше за нього серед українців континентальних першостей не вигравав жоден борець.

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