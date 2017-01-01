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    Рафаїлов: Переговорів з «Шахтарем» щодо Гречишкіна ще не було

    Генеральний директор «Зорі» розповів чи залишиться Дмитро Гречишкін у його команді.
    Хавбек «Шахтаря» Дмитро Гречишкін може залишитися в луганській «Зорі». За словами генерального директор «Зорі» Сергія Рафаїлова, донецький клуб поки не вів переговорів щодо повернення футболіста. Як відомо, Гречишкін належить «Шахтарю», а в «Зорі» виступає на правах оренди.
    • 24 Листопада, 16:51
    • Розсилка
    Дмитро Гречишкін
    Дмитро Гречишкін

    Генеральний директор «Зорі» розповів чи залишиться Дмитро Гречишкін у його команді.

    Хавбек «Шахтаря» Дмитро Гречишкін може залишитися в луганській «Зорі».

    За словами генерального директор «Зорі» Сергія Рафаїлова, донецький клуб поки не вів переговорів щодо повернення футболіста.

    Як відомо, Гречишкін належить «Шахтарю», а в «Зорі» виступає на правах оренди.

    «Невідомі поки перспективи Гречишкіна, який орендований у нас з «Шахтаря». Тут треба визначити не тільки позицію «Зорі», а й знати, що думає «Шахтар». А переговорів з ним щодо Гречишкіна ще не було», - повідомив Рафаїлов.

    У цьому сезоні Гречишкін зіграв за «Зорю» 20 ігор в УПЛ та Лізі Європи та забив три голи з пенальті.


    Джерело: sportarena.com

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