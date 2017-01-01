Рафаїлов: Переговорів з «Шахтарем» щодо Гречишкіна ще не було

Генеральний директор «Зорі» розповів чи залишиться Дмитро Гречишкін у його команді.

Хавбек «Шахтаря» Дмитро Гречишкін може залишитися в луганській «Зорі». За словами генерального директор «Зорі» Сергія Рафаїлова, донецький клуб поки не вів переговорів щодо повернення футболіста. Як відомо, Гречишкін належить «Шахтарю», а в «Зорі» виступає на правах оренди.



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Дмитро Гречишкін

Генеральний директор «Зорі» розповів чи залишиться Дмитро Гречишкін у його команді.

Хавбек «Шахтаря» Дмитро Гречишкін може залишитися в луганській «Зорі».

За словами генерального директор «Зорі» Сергія Рафаїлова, донецький клуб поки не вів переговорів щодо повернення футболіста.

Як відомо, Гречишкін належить «Шахтарю», а в «Зорі» виступає на правах оренди.

«Невідомі поки перспективи Гречишкіна, який орендований у нас з «Шахтаря». Тут треба визначити не тільки позицію «Зорі», а й знати, що думає «Шахтар». А переговорів з ним щодо Гречишкіна ще не було», - повідомив Рафаїлов.

У цьому сезоні Гречишкін зіграв за «Зорю» 20 ігор в УПЛ та Лізі Європи та забив три голи з пенальті.





Джерело: sportarena.com