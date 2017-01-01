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    Ракицький до матчу з «Вересом» готується індивідуально

    Інші футболісти донецького клубу працюють у загальній групі
    У четвер, 30 листопада, футболісти «Шахтаря» провели тренування на полі ОСК «Металіст». Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Ранкова сесія минула в полегшеному форматі. Футболісти, які брали участь у вчорашньому поєдинку з «Вересом», після невеликої розминки вирушили на відновлювальні процедури
    • Сьогодні, 14:57
    • Розсилка
    Ярослав Ракицький
    Ярослав Ракицький

    Інші футболісти донецького клубу працюють у загальній групі

    У четвер, 30 листопада, футболісти «Шахтаря» провели тренування на полі ОСК «Металіст».

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Ранкова сесія минула в полегшеному форматі.

    Футболісти, які брали участь у вчорашньому поєдинку з «Вересом», після невеликої розминки вирушили на відновлювальні процедури й масаж.

    Для решти тренерський штаб організував годинне заняття.

    Окрему програму мав Ярослав Ракицький.

    Нагадаємо, матч 18-го туру Прем’єр-ліги «Шахтар» – «Верес» відбудеться 2 грудня.

    Початок о 17:00.

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