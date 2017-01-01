Ракицький до матчу з «Вересом» готується індивідуально
- Сьогодні, 14:57
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Ярослав Ракицький
Інші футболісти донецького клубу працюють у загальній групі
У четвер, 30 листопада, футболісти «Шахтаря» провели тренування на полі ОСК «Металіст».
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Ранкова сесія минула в полегшеному форматі.
Футболісти, які брали участь у вчорашньому поєдинку з «Вересом», після невеликої розминки вирушили на відновлювальні процедури й масаж.
Для решти тренерський штаб організував годинне заняття.
Окрему програму мав Ярослав Ракицький.
Нагадаємо, матч 18-го туру Прем’єр-ліги «Шахтар» – «Верес» відбудеться 2 грудня.
Початок о 17:00.