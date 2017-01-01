Ракицький до матчу з «Вересом» готується індивідуально

Інші футболісти донецького клубу працюють у загальній групі

У четвер, 30 листопада, футболісти «Шахтаря» провели тренування на полі ОСК «Металіст». Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Ранкова сесія минула в полегшеному форматі. Футболісти, які брали участь у вчорашньому поєдинку з «Вересом», після невеликої розминки вирушили на відновлювальні процедури