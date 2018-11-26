Ракицький і Марлос не полетіли з «Шахтарем» на матч з «Гоффенгаймом»
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Марлос продовжує відновлюватися після травми
Фото: ФК Шахтар
Всього до Німеччини Фонсека взяв 20 футболістів
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти «Гоффенгайма» взяв 20 футболістів.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
З командою не полетіли Марлос і Ярослав Ракицький.
Хавбек продовжує відновлюватися після травми, а у захисника, який 23 листопада відіграв весь матч проти «Львова» (0:0), нововиявлені пошкодження.
Голкіпери: П'ятов, Шевченко
Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Коваленко, Болбат, Сіпріано, Нем, Дентіньо, Тайсон, Тотовицький
Нападники: Кайоде, Мораес
Зустріч відбудеться 27 листопада о 22.00.