Ракицький привітав Донецьк з днем міста, але проігнорував День Незалежності України



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Ярослав продовжує поводитися неоднозначно по відношенню до України

Захисник донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький привітав донеччан з днем міста.

Про це сам футболіст написав у своєму Instagram.

При цьому гравець нічого не публікував у День Незалежності України, який святкували 24 серпня.

«Наш день! З Днем народження, моє рідне місто. З Днем шахтаря, хоробрі серця. Нехай завжди цвіте троянда на моїй землі, нехай кожен гірник повернеться додому», - зауважив Ракицький.

«Миру нам і швидкого повернення туди, де заллє сонце вулиці мого міста. Місто, яке не спить і дихає надією», - додав він.

Нагадаємо, Ракицький розповів, як йому дали копняка фанати «Динамо».