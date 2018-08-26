  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ракицький привітав Донецьк з днем міста, але проігнорував День Незалежності України

    • Розсилка
    Ракицький привітав Донецьк з днем міста, але проігнорував День Незалежності України

    Ярослав продовжує поводитися неоднозначно по відношенню до України

    Захисник донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький привітав донеччан з днем міста.

    Про це сам футболіст написав у своєму Instagram.

    При цьому гравець нічого не публікував у День Незалежності України, який святкували 24 серпня.

    «Наш день! З Днем народження, моє рідне місто. З Днем шахтаря, хоробрі серця. Нехай завжди цвіте троянда на моїй землі, нехай кожен гірник повернеться додому», - зауважив Ракицький.

    «Миру нам і швидкого повернення туди, де заллє сонце вулиці мого міста. Місто, яке не спить і дихає надією», - додав він.

    Нагадаємо, Ракицький розповів, як йому дали копняка фанати «Динамо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» День Незалежності Донецьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ