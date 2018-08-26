Ракицький привітав Донецьк з днем міста, але проігнорував День Незалежності України
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Ярослав продовжує поводитися неоднозначно по відношенню до України
Захисник донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький привітав донеччан з днем міста.
Про це сам футболіст написав у своєму Instagram.
При цьому гравець нічого не публікував у День Незалежності України, який святкували 24 серпня.
«Наш день! З Днем народження, моє рідне місто. З Днем шахтаря, хоробрі серця. Нехай завжди цвіте троянда на моїй землі, нехай кожен гірник повернеться додому», - зауважив Ракицький.
«Миру нам і швидкого повернення туди, де заллє сонце вулиці мого міста. Місто, яке не спить і дихає надією», - додав він.
Нагадаємо, Ракицький розповів, як йому дали копняка фанати «Динамо».