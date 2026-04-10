Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Раптово помер тренер футбольної збірної Польщі

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Яцек Магєра пішов із життя у 49 років
фото: Польська футбольна спілка

Помічник головного тренера збірної Польщі Яцек Магєра несподівано відійшов у вічність на 50-му році життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Польської футбольної спілки.

У п'ятницю вранці фахівець вийшов на пробіжку. Під час заняття спортом тренеру стало зле та він втратив свідомість. Магєру доправили до шпиталю Вроцлава, але лікарі лише констатували його смерть.

Фахівець приєднався до тренерського штабу збірної Польщі торік у липні. Тоді він став асистентом Яна Урбана. У цьому статусі провів вісім матчів у «Кадрі».

Як головний тренер Магєра працював у 2014-2024 роках. Вершиною його тренерської кар'єри став титул польської Екстракляси з варшавською «Легією» у сезоні 2016/17. Чотири рази фахівець був визнаний найкращим тренером місяця в чемпіонаті Польщі.

Чим відомий Яцек Магєра

Уродженець Ченстохови, вихованець місцевого «Ракува». Дебютував на дорослому рівні в 1991 році. Головним клубом у біографії футболіста стала столична «Легія».

Захищав кольори «армійців» у 1997-2006 роках із короткими перервами на оренди в «Ракуві» та «Відзеві» з Лодзі. На схилі кар'єри пограв за «Краковію». У складі «Легії» став чемпіоном Польщі в сезоні 2001/02, виграв по Кубку, Суперкубку та Кубку ліги Польщі.

Після того, як повісив бутси на цвях, відразу став асистентом керманича «армійців». Пізніше працював із дублем і першою командою «Легії», «Заглембє» із Сосновця, збірні Польщі U-19 та U-20, двічі тренував вроцлавський «Шльонськ».

Збірна Польщі в 2026 році

У березні «Кадра» не змогла пробитися на ЧС-2026. У півфіналі плейоф кваліфікації польська збірна переграла Албанію. Утім, у фіналі мінітурніру підопічні Урбана поступилися національній команді Швеції (2:3).

Восени Польща візьме старт у новому сезоні Ліги націй. Кадра змагатиметься у групі 4 Дивізіону B. Суперниками поляків будуть збірні Швеції, Румунії, Боснії і Герцеговини. Перший матч – 25 вересня проти балканців.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Син Байдена викликав на поєдинок дітей Трампа
Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства
Американський клуб провів попередні перемовини з Неймаром – ЗМІ
Раптово помер тренер футбольної збірної Польщі
Капітан «Реала» незадоволений браком ігрового часу в сезоні
Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua