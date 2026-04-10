Раптово помер тренер футбольної збірної Польщі

Яцек Магєра пішов із життя у 49 років

Асистент керманича національної команди пішов із життя молодим

Помічник головного тренера збірної Польщі Яцек Магєра несподівано відійшов у вічність на 50-му році життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Польської футбольної спілки.

У п'ятницю вранці фахівець вийшов на пробіжку. Під час заняття спортом тренеру стало зле та він втратив свідомість. Магєру доправили до шпиталю Вроцлава, але лікарі лише констатували його смерть.

Фахівець приєднався до тренерського штабу збірної Польщі торік у липні. Тоді він став асистентом Яна Урбана. У цьому статусі провів вісім матчів у «Кадрі».

Як головний тренер Магєра працював у 2014-2024 роках. Вершиною його тренерської кар'єри став титул польської Екстракляси з варшавською «Легією» у сезоні 2016/17. Чотири рази фахівець був визнаний найкращим тренером місяця в чемпіонаті Польщі.

Чим відомий Яцек Магєра

Уродженець Ченстохови, вихованець місцевого «Ракува». Дебютував на дорослому рівні в 1991 році. Головним клубом у біографії футболіста стала столична «Легія».

Захищав кольори «армійців» у 1997-2006 роках із короткими перервами на оренди в «Ракуві» та «Відзеві» з Лодзі. На схилі кар'єри пограв за «Краковію». У складі «Легії» став чемпіоном Польщі в сезоні 2001/02, виграв по Кубку, Суперкубку та Кубку ліги Польщі.

Після того, як повісив бутси на цвях, відразу став асистентом керманича «армійців». Пізніше працював із дублем і першою командою «Легії», «Заглембє» із Сосновця, збірні Польщі U-19 та U-20, двічі тренував вроцлавський «Шльонськ».

Збірна Польщі в 2026 році

У березні «Кадра» не змогла пробитися на ЧС-2026. У півфіналі плейоф кваліфікації польська збірна переграла Албанію. Утім, у фіналі мінітурніру підопічні Урбана поступилися національній команді Швеції (2:3).

Восени Польща візьме старт у новому сезоні Ліги націй. Кадра змагатиметься у групі 4 Дивізіону B. Суперниками поляків будуть збірні Швеції, Румунії, Боснії і Герцеговини. Перший матч – 25 вересня проти балканців.

