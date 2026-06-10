Українець Фельфнер виграв етап Континентального туру в метанні списа

Вітчизняний легкоатлет показав найкращий за два роки результат

Артур Фельфнер тріумфував у фінському Лахті на етапі Континентального туру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Українець виграв змагання з результатом 83,11 м. У секторі він випередив чинного чемпіона світу Кешорна Волкотта з Тринідаду і Тобаго. Той метнув спис на 81,41 м і вдовольнився «сріблом».

Фельфнер востаннє показав результат 83 м і більше ще в серпні 2024 року. Тоді в швейцарській Лозанні він посів четверте на місце на етапі Діамантової ліги (83,38 м). Той показник став третім найкращим у кар'єрі лідера збірної України.

Континентальний тур. Лахті, Фінляндія

Метання списа, чоловіки

Артур Фельфнер (Україна) – 83,11 м Кешорн Волкотт (Тринідад і Тобаго) – 81,44 м Олівер Хеландер (Фінляндія) – 80,73 м

До слова, раніше Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті. Українка підкорила висоту 1,97 м. Її співвітчизниця Юлія Левченко фінішувала четвертою.

Нагадаємо, нещодавно Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені. Українська легкоатлетка стрибнула на 1,99 м. Цю висоту вона взяла в останній спробі.