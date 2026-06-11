Дерев'янченко проведе бій у театрі Madison Square Garden – названо суперника

Дерев'янченко – Гекетт: 40-річний українець повертається до середньої ваги на вечорі Zuffa Boxing

Український боксер Сергій Дерев'янченко (16–6, 11 КО) вийде на ринг 26 липня в Нью-Йорку – суперником стане молодий американець Джаліл Гекетт (12–1, 9 КО). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

Десятираундовий поєдинок у середній вазі відбудеться в театрі Infosys – він розташований у комплексі легендарної арени Madison Square Garden. Бій Дерев'янченко – Гекетт відкриє основну частину вечора Zuffa Boxing 09 і транслюватиметься на Paramount+.

Того ж вечора виступлять ще двоє відомих боксерів: бруклінець Едгар Берланга (23–2, 18 КО) проведе 10-раундовий головний бій із канадцем Стівеном Батлером (38–5–1, 32 КО), а колишній чемпіон IBF у другому напівсередньому Річардсон Гітчінс (20–0, 8 КО) дебютує у напівсередній вазі проти мексиканця Рікардо Саласа (24–2–2, 18 КО).

Повернення до рідних стін

Для 40-річного Дерев'янченка театр Madison Square Garden – особливе місце. Саме тут у жовтні 2018 року він у запеклому бою поступився роздільним рішенням суддів Деніелу Джейкобсу у поєдинку за вакантний титул IBF у середній вазі. Рік потому, у жовтні 2019-го, дав один із найважчих боїв у кар'єрі Геннадію Головкіну – і знову програв за очками, одностайним рішенням.

Тепер українець повертається до середньої ваги (до 72,6 кг) після чотирьох боїв у другій середній (до 76,2 кг). Востаннє він виходив на ринг у липні 2025 року – нокаутував американця Джеремі Рамоса в шостому раунді на вечорі в Нешвіллі. До того Дерев'янченко понад рік не виступав після поразки від Крістіана Мбіллі (29–0–1, 23 КО) у серпні 2024-го.

Хто такий Гекетт

Джаліл Гекетт, 23 роки, – вихованець промоушену Флойда Мейвезера, якому пророкували велике майбутнє. Однак у грудні 2024 року він несподівано поступився роздільним рішенням Хосе Роману, виступаючи у напівсередній вазі, – значну роль зіграли проблеми з вагою. Після тієї поразки Гекетт виграв три бої поспіль, зокрема у дебюті у Zuffa Boxing 1 лютого у Лас-Вегасі переміг рішенням більшості суддів Роберто Круса-молодшого (11–2, 7 КО).

Нагадаємо, у квітні 2026 року «Главком» повідомляв, що Дерев'янченко підписав контракт із промоушеном Zuffa Boxing і заявив про незавершені справи у боксі.