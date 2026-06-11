Іран погрожує зривом матчів Чемпіонату світу: що є причиною таких заяв

Тренер команди Ірану готовий на радикальні кроки, якщо умови команди не будуть виконані

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що збірна його країни готова піти на радикальний крок і повністю зупинити свої поєдинки на мундіалі, якщо зіткнеться з політичними провокаціями або протестами на трибунах американських стадіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

З чим не погоджується Іран?

За словами міністра, іранська сторона вже попередила ФІФА про свою позицію. Якщо під час ігор на стадіонах з’являться неофіційні іранські прапори чи лунатимуть антиурядові гасла, спрямовані проти команди, головний тренер Амір Галеной негайно забере футболістів із поля.

Ця заява пролунала на тлі запеклої критики збірної: у квітні під час Конгресу ФІФА у Ванкувері активісти вимагали взагалі дискваліфікувати Іран, стверджуючи, що команда представляє не народ, а Корпус вартових ісламської революції. До того ж Федерація футболу Ірану повідомила, що за кілька днів до старту ЧС у їхніх уболівальників несподівано відкликали квоту на квитки, через що люди не зможуть потрапити на арени.

Через загострення ситуації на Близькому Сході та проблеми з отриманням віз США, збірна Ірану змушена була перенести свою тренувальну базу до мексиканського міста Тіхуана, що офіційно підтвердила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Своєю чергою, Міністерство внутрішньої безпеки США дозволило іранським футболістам перетинати американський кордон лише за день до кожного матчу. Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти участі Ірану, але натякнув, що грати в Штатах їм може бути небезпечно заради їхнього ж життя.

Протест проти ЛГБТК+

Додатковим тригером став поєдинок проти Єгипту в Сіетлі, запланований на 26 червня. Місцеві організатори оголосили цей матч «Прайдом» на честь ЛГБТ-вихідних у місті. Федерації футболу Ірану та Єгипту спільно звернулися до ФІФА з вимогою заблокувати будь-які акції на підтримку ЛГБТК+ під час гри, запевнивши, що не зрікатимуться своїх релігійних переконань, культури та принципів. Наразі Тегеран отримав гарантії, що під час цієї зустрічі жодних інцидентів на трибунах не виникне.

Свій перший поєдинок у групі G Іран має провести 15 червня в Лос-Анджелесі проти Нової Зеландії, після чого зіграє з Бельгією та Єгиптом.

Нагадаємо, що Іран звинуватив США у скасуванні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу.