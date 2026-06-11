ФІФА заборонила форму однієї з країн-учасниць Чемпіонату світу

Під приціл ФІФА потрапила збірна Гаїті, яка лише вдруге в історії виступить на світовій першості з футболу

Організаторам не сподобався політичний контекст, який стоїть за одягом команди

ФІФА змусила збірну Гаїті усього за два дні до свого першого матчу на Чемпіонаті світу терміново змінити дизайн своєї форми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Політичний контекст форми Гаїті

Керівний футбольний орган категорично заборонив оригінальний комплект футболок через наявність на них зображень воєнної тематики та першого історичного прапора країни, що в офісі ФІФА інтерпретували як політичну агітацію та порушення правил екіпірування.

Унікальний дизайн форми, розроблений колумбійським виробником Saeta, містив графічну ілюстрацію легендарної битви при Вертьєрі 1803 року, яка ознаменувала завершення Гаїтянської революції та закріпила незалежність цієї карибської країни. На нижній частині футболки було зображено групу повстанців, які тримають біло-червоний стяг.

Цікаво, що багато вболівальників у мережі спочатку сплутали його з прапором Польщі, проте насправді це перше історичне знамено Гаїті, підняте після звільнення від колоніальної залежності у 1804 році. Футболісти вже встигли зіграти в цій патріотичній формі у двох нещодавніх товариських матчах у Флориді, проте на самому мундіалі вийти в ній на поле не зможуть.

Заява виробника форми

Колумбійський бренд Saeta виступив з заявою в Instagram, наголосивши, що фінальний дизайн створювався виключно як данина поваги чоловікам і жінкам, які щодня роблять свій внесок у майбутнє Гаїті, і не мав жодного прихованого політичного підтексту. Проте компанія висловила повагу до процедур ФІФА і оперативно внесла необхідні зміни до дизайну, прибравши суперечливі візуальні елементи.

Вихід збірної Гаїті на Чемпіонат світу 2026 є однією з найбільш надихаючих історій турніру. Попри тотальний хаос на батьківщині та розгул бандитизму, через який команда не могла грати домашні відбіркові матчі вдома, бідна карибська нація пробилася на мундіаль уперше за 52 роки і лише вдруге у своїй історії. Провідний півзахисник команди Жан-Рікнер Белльгард підкреслив, що попри негативний імідж та проблеми їхньої держави, цей виступ принесе колосальну користь і радість усім гаїтянським родинам.

Нагадаємо, що Іран погрожує зривом матчів Чемпіонату світу.