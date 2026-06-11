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Легендарний шахіст відмовився від Олімпіади через фінансовий конфлікт

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легендарний шахіст відмовився від Олімпіади через фінансовий конфлікт
Хікару Накамура є одним з найталановитіших шахістів у світі
фото: ФІДЕ

Хікару Накамура висловив обурення малому гонорару від американської федерації шахів 

Один із найсильніших та найвідоміших гросмейстерів планети, американець Хікару Накамура, відмовився представляти збірну США на майбутній шаховій Олімпіаді, яка пройде в узбецькому Самарканді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Endgame AI.

Причина відмови від виступів

Головною мотивацією такого рішення у п'ятиразового чемпіона США став скромний фінансовий гонорар, запропонований національною федерацією. Зірковий шахіст відверто розкритикував умови, заявивши, що сума призових абсолютно не змінилася за останні десять років.

Своє рішення Накамура аргументував конкретними числами, висловивши обурення діями федерації:

«Пропозиція щодо участі в Олімпіаді становила 10 000 доларів. Точніше, 10 500 доларів, якщо не помиляюся. Бонус за золоту медаль – 4000 доларів. І все. Коли я грав на Олімпіаді у 2016 році в Баку, ми виграли золоту медаль, і знаєте, яким був бонус? 4000 доларів. Минуло десять років, а сума призових залишилася такою самою. Не знаю, чи люди чули про таке поняття, як інфляція... Країни третього світу платять своїм гравцям краще, без жартів. Щоб відповісти на всі ваші запитання, скажу, що на Олімпіаді я грати не збираюся».

Незадоволення з боку колеги за командою

На бойкот Накамури миттєво відреагував інший відомий американський гросмейстер Ганс Німанн, який через відмову колеги отримав виклик до національної команди. Скандально відомий шахіст жорстко розкритикував третього номера світового рейтингу за брак патріотизму та меркантильність, наголосивши на фінансовому стані свого співвітчизника:

«Представляти свою країну – це честь, брак патріотизму вражає. Хікару – один із найбагатших шахістів у світі, якщо не найбагатший. Додаткові 20 чи 30 тисяч як гонорар за участь ніяк не вплинули б на його життя. Виграння золотої медалі цінніше за все, що можна купити за гроші».

Нагадаємо, що раніше Накамура розкритикував перевірки гравців на Турнірі претендентів

Теги: шахи Олімпіада

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