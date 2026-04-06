«Реал» визначив єдину умову збереження Арбелоа в ролі тренера – ЗМІ

Королівський клуб залишив для фахівця шанс на продовження роботи

Альваро Арбелоа буде головним тренером мадридського «Реала» в наступному сезоні у разі тріумфу в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

У суботу «вершкові» зазнали поразки від «Мальорки» (1:2) у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 76 очок, а в активі «Реала» залишилося 69 пунктів за вісім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Натомість «вершкові» продовжують похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» зустрінеться з мюнхенською «Баварією». Матчі цієї стадії для мадридців заплановані на 7 квітня і 15 квітня.

