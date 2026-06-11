Паспортні дані гравців топзбірної Чемпіонату світу опинилися у мережі: як це сталося

Після товариського матчу зі збірною Аргентини трапився неприємний інцидент

Чинні чемпіони світу, збірна Аргентини, потрапили в неприємну ситуацію під час своєї товариської гри в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Mirror US.

Витік паспортних даних

Через грубу помилку організаторів товариського матчу проти Ісландії, який відбувся у вівторок на стадіоні Jordan-Hare Stadium в Алабамі, у відкритий доступ потрапили конфіденційні паспортні дані всіх футболістів аргентинської команди, включно з капітаном Ліонелем Мессі.

Витік інформації стався під час публікації офіційного протоколу матчу для преси та представників команд. Номери паспортів гравців мали замазати або видалити перед релізом, проте документ розповсюдили у його початковій версії. Фотографії протоколу миттєво розлетілися місцевими медіа та соцмережами, перш ніж їх поспіхом видалили.

Жертвами цього витоку, окрім Мессі, стали такі зірки, як Енцо Фернандес, Алексіс Мак Аллістер, Лісандро Мартінес та Хуліан Альварес. Примітно, що в ісландському протоколі жодних паспортних даних не було. Аргентинська футбольна асоціація наразі намагається ліквідувати наслідки інциденту, щоб уникнути загрози кібербезпеці гравців.

Як склався матч для Аргентини?

Сам поєдинок завершився впевненою перемогою Аргентини з рахунком 3:0 на очах у 88 тисяч уболівальників. Головною подією гри на полі стало повернення Ліонеля Мессі, який пропустив попередній спаринг проти Гондурасу через проблеми з підколінним сухожиллям ще під час перебування в «Інтер Маямі».

Легендарний форвард вийшов на заміну в другому таймі та вже за дві хвилини організував гол, віддавши тонку передачу на Лаутаро Мартінеса, на якому заробили пенальті. На 72-й хвилині Мессі холоднокровно реалізував цей одинадцятиметровий, встановивши історичний рекорд. Іншими голами у матчі відзначилися Валентін Барко та Тьяго Альмада.

Нагадаємо, що одіозний росіянин з МОК образив Мессі та Роналду перед стартом Чемпіонату світу.