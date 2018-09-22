Раванеллі залишає «Арсенал-Київ»



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Фото взяте з ресурсу dynamo.kiev.ua

Італійський фахівець недовго пропрацював в Україні

Головний тренер «Арсеналу-Київ» Фабріціо Раванеллі на прес-конференції після матчу з «Олімпіком» оголосив про те, що подає у відставку.

Керівництво клубу, у свою чергу, прийняло відставку італійського фахівця.

Зірковий наставник канонірів не протримався на своїй посаді навіть півсезону.

«Я повідомляю вам і президенту «Арсеналу» про те, що негайно подаю у відставку», – зазначив Раванеллі.

Таке рішення не стало сюрпризом для української футбольної громади, адже після стартових дев'яти турів під керівництвом італійця «Арсенал» здобув лише чотири очки, і, як результат, команда закріпилась на останній сходинці турнірної таблиці.

При цьому гра «канонірів» постійно піддавалась жорсткій критиці з боку футбольних експертів.

Нагадаємо, у дев'ятому турі «Арсенал-Київ» поступився вдома «Олімпіку».



