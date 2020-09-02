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    «Реал» без Луніна провів перше тренування перед стартом сезону (відео)

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    Гравці іспанського гранду виконують різноманітні вправи - «Реал» без Луніна провів перше тренування перед стартом сезону (відео)
    Гравці іспанського гранду виконують різноманітні вправи
    Twitter Реалу

    Наступний сезон український воротар Андрій Лунін проведе у мадридському «Реалі»

    Мадридський «Реал» розпочав тренувальний процес перед стартом в новому сезоні 2020-21 років.

    «Галактікос» під керівництвом головного тренера Зінедіна Зідана розпочав тренування перед новим футбольним сезоном в Іспанії.

    На заняттях під керівництвом Зідана на полях переважала фізична робота. Через пандемії Covid-19 команда тренувалася в відповідності зі строгими санітарними правилами. Сеанс тривав близько двох годин і почався з довгої серії вправ на розтяжку, аеробних і анаеробних вправ без м'яча. Надалі гравці чергували серії пробіжок з роботою з м'ячем.

    На першому тренуванні були відсутні лише ті гравці, які вирушили у розташування національних збірних. Серед них і українець Андрій Лунін, який 3 і 6 вересня повинен зіграти в Лізі націй проти Швейцарії та Іспанії.

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    «Реал» без Луніна провів перше тренування перед стартом сезону (відео)
    «Реал» без Луніна провів перше тренування перед стартом сезону (відео)
    «Реал» без Луніна провів перше тренування перед стартом сезону (відео)
    «Реал» без Луніна провів перше тренування перед стартом сезону (відео)
    «Реал» без Луніна провів перше тренування перед стартом сезону (відео)

    Минулого сезону Лунін зіграв за «Ов'єдо» в Сегунді 19 матчів та пропустив 18 голів.

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    Джерело: ФК Реал

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін Зінедін Зідан ФК «Реал» (Ов'єдо)
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