«Реал» без Луніна провів перше тренування перед стартом сезону (відео)



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Гравці іспанського гранду виконують різноманітні вправи Twitter Реалу

Наступний сезон український воротар Андрій Лунін проведе у мадридському «Реалі»

Мадридський «Реал» розпочав тренувальний процес перед стартом в новому сезоні 2020-21 років.

«Галактікос» під керівництвом головного тренера Зінедіна Зідана розпочав тренування перед новим футбольним сезоном в Іспанії.

На заняттях під керівництвом Зідана на полях переважала фізична робота. Через пандемії Covid-19 команда тренувалася в відповідності зі строгими санітарними правилами. Сеанс тривав близько двох годин і почався з довгої серії вправ на розтяжку, аеробних і анаеробних вправ без м'яча. Надалі гравці чергували серії пробіжок з роботою з м'ячем.

На першому тренуванні були відсутні лише ті гравці, які вирушили у розташування національних збірних. Серед них і українець Андрій Лунін, який 3 і 6 вересня повинен зіграти в Лізі націй проти Швейцарії та Іспанії.

Минулого сезону Лунін зіграв за «Ов'єдо» в Сегунді 19 матчів та пропустив 18 голів.

Джерело: ФК Реал