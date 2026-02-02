Головна Спорт Новини
Зірка «Реала» пропустить близько місяця через травму

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Зірка «Реала» пропустить близько місяця через травму
Джуд Беллінгем може не зіграти в обох наступних єврокубкових матчах «Реала»
фото: Reuters

Мадридський «Реал» на деякий час залишився без Джуда Беллінгема

Атакувальний півзахисник мадридського «Реала» Джуд Беллінгем травмувався в матчі чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Беллінгема вимушено замінили ще на 10-й хвилині домашнього для «Реала» поєдинку з «Райо Вальєкано» у 22-му турі іспанської Ла Ліги-2025/26. Матч відбувся вчора, 1 лютого 2026 року, завершившись драматичною звитягою господарів поля (2:1). Лікарі мадридців виявили в 22-річного англійця травму напівсухожильного м'яза лівої ноги. За даними видання The Athletic, гравець пропустить близько місяця.

У лютому 2026 року команда Альваро Арбелоа проведе ще шість протистоянь. Зокрема, «Реал» двічі зустрінеться з «Бенфікою» в 1/16 фіналу плейоф Ліги чемпіонів. Інші чотири дуелі за участі мадридського клубу відбудуться в рамках чемпіонату Іспанії.

На рахунку Беллінгема шість голів і чотири асисти в 28-ми матчах сезону-2025/26. Відсутність зіркового плеймейкера завадить «Реалу» не тільки в Лізі чемпіонів, але й у боротьбі за лідерство в Ла Лізі. Зараз мадридці одним заліковим балом поступаються першій у турнірній таблиці «Барселоні».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легендарний тренер визначився зі своїм майбутнім у збірній Бразилії з футболу.

Теги: ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

