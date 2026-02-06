Головна Спорт Новини
Нападник «Реала» пропустить поєдинки з «Бенфікою» в Лізі чемпіонів через дискваліфікацію

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Нападник «Реала» пропустить поєдинки з «Бенфікою» в Лізі чемпіонів через дискваліфікацію
Родріго вилучили з поля в січневому матчі проти «Бенфіки»
фото: Reuters

Родріго дискваліфікували за використання ненормативної лексики

Правий вінгер мадридського «Реала» Родріго дискваліфікований на два матчі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на УЄФА.

У компенсований час виїзного для «Реала» матчу проти «Бенфіки» в січні 2026 року Родріго протягом хвилини отримав дві жовті картки. Мадридці таким чином залишилися вдев'ятьох (кількома хвилинами раніше з поля вилучили Рауля Асенсіо, так само через дві жовті картки) і пропустили гол від воротаря лісабонців Анатолія Трубіна, зазнавши поразки з рахунком 2:4.

Повідомляється, що на два поєдинки Родріго дискваліфікували за ненормативну лексику. Тепер 25-річний бразилець не допоможе «Реалу» в дуелях із «Бенфікою» в 1/16 фіналу плейоф.

Для флангового нападника ця червона картка була першою за час виступів у футболці мадридців. Раніше він вибачився за свою поведінку перед уболівальниками.

«Я піддався емоціям і в запалі почав скаржитися на затягування часу. Зазвичай я себе так не поводжу. Я повністю усвідомлюю наслідки свого вчинку, тому прошу вибачення у вболівальників, клубу, товаришів по команді й тренера», – написав Родріго на своїй сторінці в Х.

У 26-ти матчах «Реала» в сезоні-2025/26 Родріго відзначився трьома голами й шістьма асистами. Його контракт із мадридським клубом розраховано до кінця червня 2028 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поєдинки з «Бенфікою» через травму може пропустити інша зірка «Реала».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Родріґо Ґоес Ліга чемпіонів

