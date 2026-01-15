Головна Спорт Новини
Расистський скандал: вболівальник кинув банан у зірку «Реала»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Расистський скандал: вболівальник кинув банан у зірку «Реала»
25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року
фото: Reuters

«Альбасете» вже розшукує вболівальника, який своїми діями спровокував скандал

Бразильський футболіст іспанського «Реала» Вінісіус зазнав расистських образ під час матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії з «Альбасете». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Зустріч відбулася 14 січня та завершилася сенсаційною перемогою «Альбасете» з рахунком 3:2.

Після фінального свистка один із уболівальників кинув банан у бік Вінісіуса. Зазначається, що інцидент помітив співробітник Королівської іспанської футбольної федерації.

«Альбасете» зазначило, що вже розшукують уболівальника, який своїми діями спровокував скандал.

25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року. У складі команди бразилець став триразовим чемпіоном Іспанії, дворазовим переможцем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ расизм ФК Реал (Мадрид) Жуніор Вінісіус

